Cum au dat parlamentarii bani unei asociații anti-avort: „Nu am știut ce votăm”

Parlamentarii au votat, în ședința-maraton care s-a prelungit până la 3.00 dimineața, un amendament AUR care alocă bani unei asociații anti-avort. Aleșii întrebați au recunoscut că nu știu ce au votat. Deputatul AUR care a susținut amendamentul de la tribuna Parlamentului s-a remarcat în trecut prin declarații bizare despre fertilitatea femeilor și rolul lor în societate.

Vot în Parlament: 25.000 de lei pentru o asociație anti-avort

Parlamentarii au respins pe bandă rulantă amendamentele AUR la bugetul de stat pe 2026, dar pe unul l-au aprobat în bloc. Este vorba despre cel care alocă 25.000 de lei asociației anti-avort „Clujul pentru Viață”. Amendamentul a trecut cu 368 de voturi „pentru” din cei 414 parlamentari prezenți, deci au votat inclusiv aleșii PSD, PNL, USR și UDMR.

Deputatul AUR Alin Coleșa a susținut amendamentul de la tribuna Parlamentului: „Este vorba de alocarea unei sume de 25 de mii de lei, mai puțin de 5 mii de euro, pentru o asociație care într-adevăr sprijină material, dar și spiritual clujenii și nu numai – Clujul pentru Viață”.

Parlamentarii au recunoscut apoi că nu au știut ce votează.

„Nu am știut ce votăm”, a declarat un deputat din coaliție, pentru

„Acum căutăm să vedem despre ce e vorba”, a mai spus altul, imediat după vot.

Vineri dimineață, înainte de reluarea votului pe buget, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că va face verificări: „Dacă lucrurile sunt așa, vom schimba. Vom redeschide acea anexă, vom anula acele sume”.

Ce misiune are asociația Clujul pentru Viață

„Clujul pentru Viață este o organizație non-guvernamentală și non-profit alcătuită din membri de vârste și ocupații diferite, care cred cu tărie că viața umană trebuie protejată indiferent de stadiul dezvoltării”, este descrierea de pe prima pagină a site-ului asociației.

Reprezentanții acesteia oferă consiliere în cazul „crizei de sarcină” și au derulat o campanie intitulată „Ajută o mamă, salvează un copil de la avort”.

Ce declarații a făcut în trecut deputatul AUR Alin Coleșa

În aprilie 2025, Alin Coleșa că „printre cauzele principale ale infracțiunilor sexuale sunt politici publice (…) hipersexualizarea precoce a copiilor, expunerea lor, după cum ziceam, sistematică la pornografie”.

„De când sunt mici, fetițele preșcolare primesc, în loc de păpuși obișnuite, păpuși prin care în loc să experimenteze rolul de mamă, experimentează un rol contrar, apropiat prostituției. Băieții învață astfel să privească femeia ca un obiect de satisfacere a pornirilor sexuale, iar nu să întemeieze o familie”, a mai spus Coleșa.

Iar în 2021, deputatul AUR a afirmat că anticoncepționalele, „în timp, au efecte adverse asupra fertilității femeilor”.