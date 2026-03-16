Acasa » Politică » Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie"

Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie”

Traian Avarvarei
16 mart. 2026, 09:47
Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Cum explică Bolojan prețurile mari la energie
  2. Cum vede Bolojan instituirea ordinii în piața de energie

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a admis că prețurile mari la curent sunt din vina statului, care ani de zile a tolerat „acţiunile care înseamnă scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi a preţurilor din energie”.

Cum explică Bolojan prețurile mari la energie

„Una din problemele noastre este că piaţa noastră de energie funcţionează la nişte preţuri mai mari decât ar putea funcţiona în condiţii normale. Asta pentru că am luat nişte decizii greşite, pentru că am tolerat acţiunile care înseamnă scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi a preţurilor din energie. Ani de zile s-a întâmplat asta, din păcate.

Gândiţi-vă la două lucruri – şi începând de săptămâna viitoare am anunţat că o să mă ocup de acest lucru – noi avem cam 9.000 de megawaţi necesari ca să ţinem ţara asta în funcţiune. Şi compania Transelectrica, de exemplu, împreună cu distribuitorii, care au reţelele în gestiune, dacă ar avea o producţie de 1.000, 2.000, 3.000 de megawaţi suplimentari, gândiţi-vă că noi am fi o ţară care am avea o supraproducţie de electricitate, deci preţurile ar scădea foarte mult, numai pentru că avem o producţie mai mare. Ca să poţi să produci energie, trebuie să te poţi racorda la sistemul nostru de reţele”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Premierul a mai afirmat că actualul sistem îi favorizează pe unii dintre jucătorii din piață și, astfel, alți producători nu mai au loc.

„Deci gândiţi-vă, dacă de la 9.000 am creşte la 11.000, 12.000, 13.000, am avea supraproducţie. Au eliberat unor oameni care cea mai mare parte fac doar hârtii, ei au ocupat reţelele, iar dumneavoastră, un investitor, dacă vreţi să faceţi o investiţie, nu vă mai puteţi racorda, că este ocupată. Dar a doua zi, după ce vă duceţi la această companie, s-ar putea să vă sune cineva care are un proiect, care să vă spună: vă vând eu documentaţia şi trebuie să spargem aceste ATR-uri care sunt de ani de zile ocupate şi practic în felul acesta ocupă posibilitatea de a produce energie în România, nu te poţi racorda la reţele sau te poţi racorda peste ceva ani sau poţi să produci ceva la nişte preţuri foarte mari”, a explicat șeful Guvernului.

Cum vede Bolojan instituirea ordinii în piața de energie

Premierul a afirmat apoi că trebuie făcut „ordine în zona de traderi”, iar „dacă am lucra serios toată lumea şi n-ar fi blocaje şi întârzieri, eu cred că între şase luni şi un an de zile am vedea nişte căderi serioase” de prețuri.

„Asta înseamnă să încurajăm şi să finanţăm stocarea doar, să forţăm Hidroelectrica, care n-a făcut aproape nimic să facă stocare, să-şi facă stocarea şi să facem ordine în piaţă, în aşa fel încât contractele pe termen lung să devină dominante, în aşa fel încât preţurile la care cumpără companiile să fie predictibile nu să stea în fiecare zi la preţul zilnic, dar pentru asta trebuie lucrat foarte serios”, a explicat Ilie Bolojan, la Digi24.

