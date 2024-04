Cum explică liderii coaliției numărul mic de doamne pe locurile eligibile pentru alegerile europarlamentare: „Acestea au fost propunerile venite de la fiecare filială”

Nicolae Ciucă a explicat vineri care este motivul pentru care lista comună a PNL-PSD pentru europarlamnetare cuprinde doar patru locuri eligibile pentru doamne, deși coaliția și-a asumat un prag de 30%:

Liderii coaliției, despre numărul mic de doamne pe locurile eligibile

„De fiecare dată s-a discutat acest subiect și problema egalității de gen pentru listele europarlamentare, pentru listele parlamentare, pentru ceea ce înseamnă candidații la alegerile locale, s-a discutat despre un anumit prag să ajungem la 30%, a fost angajament discutat de fiecare dintre noi.

Am reușit pentru prima dată să realizăm acest obiectiv în Guvernul actual. Ceea ce s-a petrecut la listele pe care le-ați văzut este clar că față de data trecută avem o creștere, creșterea nu e cea pe care ne-am dori-o și ne-am fi dorit să avem acea reprezentare a doamnelor sau domnișoarelor pe lista alegerilor europarlamentare. S-a făcut un pas înainte. Acestea au fost propunerile venite de la fiecare filială, de la filială s-a ajuns la regiune și în final lista este cea pe care o vedem cu toții. Am reușit să venim fiecare partid cu câte două doamne pe locurile eligibile”.

Pe de altă parte Marcel Ciolacu a spus că lista are în acest moment o eligibilitate de 30%, în funcție de cum privim targetul coaliției PSD-PNL:

„Am avut un guvern fără nicio doamnă. Pe urmă am făcut această coaliție de guvernare și am avut o singură doamnă. După ce am făcut rotația de prim-miniștri a venit PSD cu mai multe doamne în Guvernul României. De fiecare dată ne-am completat unii pe alții.

Același lucru l-am făcut și acum la lista pentru europarlamentare. Lista are în acest moment o eligibilitate de doamne de 30%. La parlamentare o să mențin și noi avem acest lucru trecut și în statutul partidului, minim 30% vor fi doamne pe liste”.