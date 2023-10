Cum explică președinții României și Ucrainei anularea discursului din Parlament. Iohannis: Agenda a fost negociată și comunicată public / Zelenski: Nu am pregătit un discurs, cu tot respectul (FOTO, VIDEO)

Președinții Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski au fost întrebați de jurnaliști, marți, la Cotroceni, de ce a fost anulat discursul care urma să fie susținut de liderul ucrainean în Parlamentul României. Cei doi șefi de stat au sugerat că un astfel de eveniment nu a fost pe .

Cum explică Iohannis și Zelenski anularea discursului din Parlament

Întrebat de presă de ce a fost anulat discursul lui Volodimir Zelenski din Parlament, Klaus Iohannis a spus: „Agenda președintelui Zelenski a fost negociată între cele două delegații și comunicată public, atât pot să spun asta”.

În acel moment, președintele Ucrainei și-a dat jos casca de traducere și a început să dialogheze cu jurnalistul respectiv în limba engleză.

„De ce nu m-ai întrebat pe mine despre Parlament? Ai vorbit cu președintele Iohannis despre mine. Mă poți întreba pe mine”, a spus Zelenski.

„Cred că înțelegeți că nu am vreun deficit de discursuri. Am venit să îi vizitez pe oamenii din România să îmi arăt recunoștința și să discut strategic cu președintele Iohannis. De asemenea pe agenda mea, să mă întâlnesc cu prim-ministrul și, de asemenea, cu președinți ai parlamentului, cu niște parlamentari, dar nu am pregătit niciun discurs, cu tot respectul (…). Nu sunt pregătit să o fac, dar data viitoare fiți siguri, special pentru Parlamentul vostru, pentru toți jurnaliștii, pentru toată lumea, voi veni și, bineînțeles, o vom face”, a adăugat liderul ucrainean.