România poate deveni un lider regional în Europa de Est, printr-o alianță economică și de securitate „ambițioasă și orientată spre viitor” cu Statele Unite, scriu, într-un editorial în publicația conservatoare The National Interest, Kaush Arha, președintele Forumului Indo-Pacific Liber și Deschis, Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, și Pavel Popescu, fost președinte al Comisiei parlamentare pentru Apărare, acum vicepreședinte ANCOM.

Aceștia susțin în articol că, printr-o strânsă colaborare România -SUA, Marea Neagră poate deveni cu adevărat liberă și deschisă, iar economia României poate câștiga 250-350 de miliarde de dolari în următorul deceniu.

„Puține țări din Europa se pot compara cu România în ce privește resursele naturale și potențialul de investiții”, remarcă cei trei autori în

Ce avantaje are România pentru a deveni lider regional

„Președinții recent aleși ai României și ai Statelor Unite – Nicușor Dan și Donald Trump – au o șansă istorică de a aprofunda alianța strategică, extinzând domeniul ei de aplicare. Împreună, ei pot transforma România într-un lider regional în agricultură, tehnologie, energie, industrii civile și militare, asigurând că Marea Neagră rămâne liberă și deschisă”, scriu cei trei în articolul pentru The National Interest.

Autorii remarcă faptul că România are cea mai mare economie din Europa de Sud-Est, cea mai mare bază aeriană militară și o rețea de porturi fluviale și maritime fără egal în regiune.

De asemenea, resursele sale militare o poziționează pentru a deveni un actor major în industria de apărare europeană. De exemplu, România este în proces de a adăuga la arsenalul său tancuri americane Abrams, avioane F-35, F-16, Patriots și HIMARS. Compania germană Rheinmetall vrea să construiască o fabrică de praf de pușcă în România și sunt în curs negocieri pentru producția de muniții și arme de calibru mic. De asemenea, România renegociază acordurile privind șantierele navale cu Damen și Fincantieri.

În plus, România ar putea să o transforme în principalul centru de construcții navale și de producție de drone – atât aeriene, cât și submersibile – din Europa de Sud-Est și poate oferi o producție rentabilă pentru industriile auto europene și americane – inclusiv vehicule blindate – bazându-se pe experiența sa în producția de automobile.

Autorii articolului mai notează că „România are potențialul de a deveni unul dintre principalii producători de energie din Europa până în 2027”, grație câmpurilor sale offshore de gaze din Marea Neagră. De asemenea, România este unică prin faptul că are centrale nucleare construite de SUA cu tehnologie CANDU, e pionieră în atragerea tehnologiei americane de reactoare modulare mici (SMR) și în dezvoltarea primei instalații SMR europene la Doicești

România se remarcă și la capitolul comunicații și tehnologie: găzduiește Centrul European de Competență în Securitate Cibernetică, are peste 200.000 de angajați în sectorul software și securitate cibernetică, găzduiește stațiile de aterizare pentru cablurile digitale și electrice submarine care traversează Marea Neagră până în Caucaz și a fost una dintre primele națiuni europene care a eliminat Huawei din rețelele digitale naționale.

De curând, România și SpaceX au sărbătorit aplicarea cu succes a unei viteze îmbunătățite – de până la opt ori mai rapidă – de transmitere a datelor de mari dimensiuni prin sateliți.

„Un parteneriat digital între SUA și România poate transforma țara de la Marea Neagră într-un hub regional de prim rang pentru centre de date, aplicații de IA, conectivitate cloud de încredere și un hub pentru inovare și producție digitală”, mai scriu cei trei autori.

Ei mai remarcă faptul că România are cele mai mari zăcăminte de grafit din Europa, un element de carbon esențial pentru circuitele computerizate de înaltă performanță și bateriile avansate, cele mai mari zăcăminte de aur de pe continent și rezerve substanțiale de cupru, zinc, magneziu, litiu și alte minerale esențiale și elemente din pământuri rare.

Cum industria americană are nevoie de astfel de resurse, SUA au interesul să co-investească în producția chimică și prelucrarea mineralelor strategice în România.

De asemenea, România are una dintre cele mai mari suprafețe de teren arabil din Europa și, la fel ca Ucraina, este un important producător de cereale și semințe oleaginoase

„Universitățile americane care acordă terenuri, în parteneriat cu industria agricolă, au fost o forță motrice a transformării agricole din Brazilia până în India și Taiwan. Un parteneriat agricol între SUA și România poate cataliza rezultate similare sau mai bune”, se mai arată în articol.

Cum își poate rezolva România problemele fiscal-bugetare

În finalul articolului, Kaush Arha, Adrian Zuckerman, Pavel Popescu notează faptul că România se confruntă cu „deficite bugetare severe” și soluția stă în eficientizarea aparatului de stat, acum mult supradimensionat, performanță în companiile de stat, eliminarea corupției, dar și prin transparentizarea și digitalizarea sistemelor publice.