Guvernul vrea să intervină pentru a tempera creșterea prețurilor la carburanți, iar una dintre principalele măsuri anunțate este reducerea accizei. Premierul Ilie Bolojan a explicat, luni seară, la Digi24, că autoritățile analizează impactul acestei decizii, în special asupra motorinei, care domină consumul intern.

„În primă etapă ne concentrăm pe motorină, peste 70 la sută din consum îl reprezintă motorina”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan anunță reducerea accizei la carburanți. Ce a declarat premierul

Șeful Executivului a subliniat că evoluțiile internaționale au pus o presiune majoră pe prețurile combustibililor, în special în contextul conflictului din Iran, care a destabilizat piețele energetice.

“Suntem în situație în care de o lună de zile, datorită războiului din Iran, piețele internaționale de combustibil și nu numai sunt perturbate puternic. Asta a făcut ca prețul internațional al țițeiului să crască cu peste 40-50 la sută ajungând la peste 100 de dolari pe baril, față de 70. La motorină, prețurile au crescut de la 8 lei la 10, 3, am avut o creștere de 30 la sută. Aceste creșteri nu le puteam opri, suntem influențați de ce se întâmplă pe piețele externe.”, a mai spus premierul potrivit .

Potrivit premierului, intervenția statului vine abia după ce piața a început să se stabilizeze, evitând măsuri luate în plină volatilitate.

Ce măsuri au fost deja adoptate pentru a limita scumpirile

Executivul a aplicat deja un prim set de intervenții, cu scopul de a tempera creșterea accelerată a prețurilor. Printre acestea se numără limitarea adaosurilor comerciale și restricționarea exporturilor.

“Când ne-am apropiat de o situație care duce la o stabilizare, atunci este logic să intervii. Dacă intervii când lucrurile sunt total volatile, este ca și cum ai mătura atunci când viscolește. Efectul este zero. Ca atare am luat o primă măsură, stabilim o perioadă în care vom interveni, considerând că 30 de zile este o perioadă critică. Am intervenit pentru a elimina limitând adaosurile la valoarea medie de anul trecut. Asta va intra în vigoare începând de poimâine. Am intervenit pentru a limita exporturile de motorină și de țiței. Am prelungit schemele de sprijin pentru transportatori crescând cota din acciză care se decontează de la 65 de bani la 85 de bani. Agricultorii nu mai plătesc acciza din 2, 8 lei, plătesc 0, 1.”

Cum va funcționa reducerea accizei la carburanți

Autoritățile au ales să acționeze asupra accizei, nu asupra TVA, pentru a evita eventuale probleme cu reglementările europene. În prezent, Ministerul Finanțelor calculează impactul bugetar și efectul asupra prețurilor finale.

“Ajungem la o zonă de platou. Acolo unde este posibil să intervenim aveam posibilitatea de a interveni pe taxele care sunt asociate combustibililor, TVA saua acciza. Pentru a evita o procedură de infringement cu Comisia, am luat decizia azi să interveni pe componenta de acciză. Vom reduce în perioada următoare valoarea accizei la combustibil pentru a ajuta cumpărătorii. În primă etapă ne concentrăm pe motorină, peste 70 la sută din consum îl reprezintă motorina.”

“Ministerul de Finanțe lucrează la simulări în așa fel încât să ne calculăm impactul asupra prețului dar și costul total al acestei reduceri care trebuie acoperit din buget. În zilele următoare vom evalua exact care va fi această reducere.”

Vor fi taxate suplimentar companiile din energie?

Premierul a adus în discuție și profiturile mari obținute de unele companii din sector, sugerând că acestea ar putea contribui la efortul bugetar.

“În această situație pentru că prețurile au crescut total pe piața globală, datorită acestei creșteri, unele companii care au lanțuri integrate total, au niște profituri excepționale ca urmare a acstor creșteri de prețuri globale, trebuie să participe cu o parte din aceste profituri.”

“Cu siguranță ele fac profit, marjele de adaosuri au fost stabilite la nivelul mediu de anul trecut. Acestea sunt profituri excepționale ca urmare a unor perturbații de piață. Există un nivel al barilului care a fost înainte, de 70 de dolari, dacă azi se vinde cu 90 de dolari, această diferență de preț este un profit excepțional. Așa cum băncile au plătit anul trecut un impozit suplimentar datorită unui rate de profit bune, și în această situație e nevoie de o participare la acest efort.”

“Ministerul de finanțe lucrează la detalierea nuanțelor, asta se va face după consultarea celor implicați, astfel încât la finalizarea acestei săptămâni să o putem adopta, săptămâna viitoare să fie în vigoare”, a mai spus premierul.

Există riscul unei crize de aprovizionare?

Întrebat dacă aceste măsuri ar putea duce la lipsa din piață, premierul a dat asigurări că scenariul este puțin probabil.

“Este o situație excepțională, care se aplică limitat, și nu afecează companiile care au lanțuri parțiale.”