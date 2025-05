Cum răspunde Nicușor Dan ironiilor apărute, cum că bărbații vor fi obligați să poarte fustă, dacă el va deveni președinte: “Eu am plecat din USR tocmai când USR-ul a decis să devină un partid progresist” (VIDEO)

a comentat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, ironiile apărute, cum că bărbații vor fi obligați să , dacă el va deveni președinte.

„Am plecat din USR în 2017, tocmai când USR-ul a decis să devină un partid progresist”

Nicușor Dan a răspuns ironiilor propagate de oameni politici precum Marcel Ciolacu, care sugerează că alegerea lui în funcția de președinte ar duce la impunerea unor politici identitare exagerate, inclusiv „obligarea bărbaților să poarte fustă”. El a clarificat că a plecat din USR în 2017, tocmai când partidul a ales să devină unul progresist.

“Cred că lucrurile sunt foarte, foarte clare și tocmai că e foarte mult zgomot în spațiul public, dar lucrurile sunt foarte clare. Eu am plecat din USR, eu am fondat USR-ul în 2016 și am plecat din USR în 2017, tocmai când USR-ul a decis să devină un partid progresist. Eu eram președinte de partid și am devenit cetățean. Asta s-a întâmplat în 2017.

Am considerat că e o greșeală ca un partid care se definea fi ca un partid antisistem, în opoziție cu partidele care eșuaseră să guverneze România, în opinia mea, nu trebuia să se despartă ideologic. Trebuia să cuprindă în interiorul lui și progresiști, și conservatori, ca să fie mai puternic.

În continuare, cred că am avut decizia corectă. Bineînțeles, a fost o majoritate, majoritatea a luat o decizie. Eu m-am despărțit de ei foarte civilizat”.

Ce a spus Ciolacu despre Nicușor Dan

Amintim că și președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, 12 aprilie, la un eveniment electoral de promovare a lui Crin Antonescu, că nu vrea ca Nicuşor Dan să fie preşedintele României, pentru că nu vrea să fie obligat să poarte fustă.

„Cu tot respectul, doamna Lasconi, sunteţi o creştină şi credeţi în Dumnezeu. N-aţi crezut niciodată, colegii dumneavoastră de la USR nu au niciun Dumnezeu. Uitaţi-vă cum s-au purtat cu dumneavoastră, o doamnă. Nu îmi doresc vreodată ca Nicuşor Dan să fie preşedintele României, mai ales că sunt bărbat şi nu vreau să fiu obligat să port fustă. Mai ales că are şi USR-ul acum în spate”, a afirmat Ciolacu la evenimentul de promovare a candidatului PSD-PNL-UDMR la prezidențiale, Crin Antonescu, de la Piatra Neamț.