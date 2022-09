Cum se înţelege Petre Daea cu reporterii străini: „I want conversation in my language. Ok? In Romanian. În primul rând, vreau să felicit pe domnul președinte...” (VIDEO)

Petre Daea a participat la reuniunea miniștrilor Agriculturii din Uniunea Europeană.

Cu aceasta ocazie, social-democratul a ieșit din nou în evidență în urma interacțiunii cu un reporter din Cehia. Daea a refuzat categoric să răspunda în engleză la întrebarea acestuia și a cerut să i se adreseze doar în limba română, informează B1 TV în cadrul Știrilor prezentate de Irina Petraru.

Daea iubește limba engleză cum iubește cormoranii

Reporter: What do yo want to… (Ce vreți să…)

Daea: I want conversation in my language. Ok? In Romanian (Vreau… Vreau o conversație în limba mea. OK? În română. OK.)

Chiar dacă a mers cu încredere și cu zâmbetul pe buze către microfon, starea de bine a ministrului Agriculturii s-a schimbat într-o secunda, atunci când a auzit reporterul.

Petre Daea a refuzat să vorbească în limba engleză și a cerut ca interviul de la reuniunea miniștrilor Agriculturii din UE să fie ținut în română. Reporterul a continuat fără să țină cont de cerința acestuia, ceea ce l-a făcut pe Daea să se blocheze pentru câteva secunde. Apoi, ministrul nostru a încercat să raspundă întrebării, însă așa cum stabilise de unul singur. Adică în limba română.

Daea, tot în română: În primul rând, vreau să felicit pe domnul președinte…