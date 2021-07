Cum se pregătește România de valul 4 al pandemiei: Florin Cîțu: „Sunt sigur că Ministerul Sănătății a ținut cont de ce am spus” / Premierul, întrebat despre ritmul lent al imunizării: „Vaccinul nu e obligatoriu” (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că România e pregătită să facă față valului 4 al pandemiei de coronavirus, pentru că oamenii se pot vaccina oricând și pentru că el a avut grijă să ceară Ministerului Sănătății, încă de acum câteva luni, să aibă pregătit un sistem de transfer rapid al paturilor din secțiile non-COVID în cele COVID. „Sunt sigur că Ministerul Sănătății a ținut cont de ce am spus atunci”, a punctat Cîțu. Întrebat despre ritmul tot mai lent al campaniei de imunizare, premierul s-a limitat la a spune că vaccinarea nu e obligatore în România.

Florin Cîțu, despre pregătirea pentru valul 4 al pandemiei de coronavirus

Întrebat dacă România e pregătită pentru valul 4 al pandemiei, în fața căruia deja numeroase state au început să ia măsuri, prim-ministrul Cîțu a răspuns: „Vreau să vă aduc aminte că, încă din timpul valului 3 și pe parte a de final a valului 3, am spus foarte clar că nu vom renunța la capacitățile noastre pentru COVID. Am spus și că vreau să avem un sistem creat prin care să putem transfera rapid, dacă e nevoie, din sistemul non-COVID în sistemul COVID paturi în secțiile ATI. Sunt sigur că Ministerul Sănătății a ținut cont de ce am spus atunci și o să fie pregătit pentru valul 4”.

„În același timp, diferența față de valul 3 e că acum ne putem vaccina oricând, oriunde, cu orice tip de vaccin. În valul 3 încă aveam puține doze. Acum e o diferență vitală. Vaccinul e singura soluție, trebuie să ne vacinăm”, a mai declarat Florin Cîțu.

Întrebat despre ritmul tot mai lent al campaniei de vaccinare, Cîțu doar a precizat: „Vaccinul nu e obligatoriu”.