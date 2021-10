Dacian Cioloș: Cele mai mari șanse să scoată România din criză le are un Guvern cu o susținere clară și asumată în Parlament / Protocolul de coaliție e încă în vigoare; nu țin minte să fie acolo numele premierului (VIDEO)

Cele mai mari șanse să scoată România din criză le are un Guvern cu o susținere clară, declarată și asumată în Parlament, a declarat premierul desemnat Dacian Cioloș, marți seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, unde a afirmat că PNL, USR și UDMR au în continuare în vigoare un protocol de coaliție, „care n-a fost revocat de niciuna dintre părți”.

Referitor la declarația pe care o făcuse marți seară despre cariera sa politică, Dacian Cioloș a spus: „Eu nu îmi fac calcule de acest gen. Ați văzut, dacă era vorba de carieră, eram liderul unui grup parlamentar european cu influență în Parlament, am lăsat acea „carieră” ca să vin să mă ocup de partid. Eu nu îmi fac calcule în acest sens și în această direcție”.

„Noi credem că cele mai mari șanse să scoată România din criză le are un Guvern care să aibă o susținere clară, declarată și asumată în Parlament. Din punctul nostru de vedere, în momentul de față, cele mai mari șanse ar trebui să le aibă o coaliție de centru-dreapta, refacerea coaliției între PNL, USR și UDMR. De altfel, activarea ei – pentru că această coaliție are încă un protocol care, din știința mea, este în continuare în vigoare, el n-a fost revocat de niciuna dintre părți, dar vom vedea, mâine o să am o discuție cu liderii celorlalte două partide”, a adăugat Dacian Cioloș.

Liderul USR a pledat pentru refacerea coaliției și susține că nu mai ține minte dacă în protocolul de coaliție era trecut și numele premierului.

„Eu nu țin minte dacă numele premierului Cîțu e în protocol. E într-adevăr ideea că PNL dă premierul și de acolo am pornit, asta știu sigur că este, nu știu sigur dacă e numele premierului. Nu țin minte să fie numele pentru că știu că la un moment dat PNL a venit cu două propuneri, a fost și Florin Cîțu, a fost și Ludovic Orban propuneri de premier, însă noi am spus tot timpul că PNL are tot dreptul să ofere prim-ministrul. De fapt, e și lucrul pe care l-am tot spus inclusiv în ultima perioadă. (…) Retorica asta ironică, cu să discutăm noi cu PSD și cu AUR, mă rog, până la urmă e treaba lor dacă vor să o tot repete. Dacă vor să discutăm serios, noi am spus tot timpul că intenția noastră este să refacem această coaliție. Am și explicat la vremea respectivă de ce nu mai putem continua cu Florin Cîțu ca premier. Florin Cîțu e președinte al PNL, după cum vedeți mă întâlnesc cu el, nu e nicio problemă”, a adăugat premierul desemnat.