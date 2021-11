Dacian Cioloș: USR nu va vota un guvern capturat de pesedism. Ne vom opune abuzurilor acestei alianțe toxice

USR nu va vota niciodată un guvern capturat de pesedism pentru că am văzut ce înseamnă asta pentru români, a afirmat marți liderul USR, Dacian Cioloș.

Cioloş: Vom supraveghea şi vom denunţa cheltuirea discreţionară a banului public

„PNL, din păcate, nu şi-a dorit aceste reforme, pentru că dacă şi le dorea, le puteam face împreună. A fost împins de votul oamenilor lângă USR, a avut această tentativă, însă aţi văzut toate şicanele de la guvernare şi piedicile care au fost puse miniştrilor noştri au avut acest scop de a îndepărta USR de la guvernare şi de a merge alături de PSD. Am un mare regret că cetăţenii, în aceste vremuri greu încercate, trebuie să treacă prin aceste dezamăgiri şi tulburări politice şi ştiu că sunt mulţi oameni dezamăgiţi.

Am primit începând de ieri multe semnale cu oameni care au tot insistat să mergem împreună cu PNL la guvernare şi să fim suficient de deschişi încât să putem să facem o guvernare reformistă şi care acum îşi exprimă dezamăgirile. Din păcate, o situaţie care nu are de-a face cu preocupările oamenilor din aceste zile”, a precizat Dacian Cioloş, marţi, la Parlament.

„Ştiu că oamenii sunt obosiţi şi dezamăgiţi, dar din păcate pentru noi nu există altă soluţie pentru noi decât rezistenţa în faţa acestui mare partid penelisto – pesedist care pare să se constituie astăzi din nou şi care, într-un fel sau altul a condus România, în ultimii 30 de ani. Noi la USR vom sta fideli în limitele mandatului pe care ni l-am asumat în faţa cetăţenilor.

Vom folosi toate mijloacele atât în Parlament, dar şi la nivel local, pentru a face următoarele lucruri pentru cetăţeni: o să ne opunem abuzurilor acestei alianţe toxice de orice fel. Vom supraveghea şi vom denunţa cheltuirea discreţionară a banului public, aşa cum am făcut-o şi când am fost în Guvern şi o vom face şi de acum înainte, mai ales că ştim cum stau lucrurile în Guvern şi ştim ce am lăsat acolo.

Nu doar că vom susţine, dar vom şi promova proiecte, iniţiative legislative care sunt în linie cu PNRR la care am lucrat. Ne vom opune, atât cât vom putea şi clietelismului şi politizării statului, pentru că uitându-ne în trecut putem să ne aşteptăm la astfel de reflexe să fie reactivate”, a spus Cioloş.

PNL și PSD vor negocia pentru formarea noii majorităţi

Liderii PNL au votat, luni seara, în ședința Biroului Politic Național, pentru începerea negocierilor cu PSD. Condițiile de negociere sunt construirea unui guvern în jurul unui premier PNL, program de guvernare plecând de la măsurile liberale și parteneriat cu președintele.