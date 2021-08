Dan Barna, despre desființarea SIIJ: „Avem un blocaj în coaliție, vedem că UDMR nu dorește acest lucru” / Ce a spus despre mesajul lui Klaus Iohannis, care îl criticase pe Stelian Ion (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, copreședintele USR-PLUS, susține că există un blocaj în coaliție în ceea ce privește desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, în condițiile în care cei de la UDMR „în realitate doresc doar mutarea Secției speciale la Parchetul General, și nu desființarea acesteia, așa cum am agreat în programul de guvernare”.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Ce a declarat Dan Barna despre desființarea SIIJ

Întrebat dacă Stelian Ion, ministrul USR-PLUS al Justiției, ar trebui să găsească o variantă mai rapidă pentru desființarea Secției speciale, Dan Barna a răspuns: „Colegul meu, ministrul Justiției, Stelian Ion, a prezentat nu o cale, a prezentat mai multe căi, numai că pentru a putea să facem reformă în justiție e nevoie ca toate forțele politice care contează să susțină acest demers. În momentul de față, avem un blocaj în coaliție, vedem că partenerul UDMR nu dorește acest lucru. Mesajul Președintelui exprimă aceeași nemulțumire pe care o avem și noi, nu putem să avem un program de guvernare agreat și susținut în Parlament în momentul învestirii Guvernului, și apoi să nu ne mai respectăm acele angajamente”.

Întrebat cine nu mai respectă angajamentele asumate în Parlament și dacă este vorba despre UDMR, copreședintele USR-PLUS a adăugat: „Știm foarte clar, pe subiectul punctual SIIJ, avem o opoziție a UDMR, care în realitate doresc doar mutarea Secției speciale la Parchetul General, și nu desființarea acesteia, așa cum am agreat în programul de guvernare”.

Președintele Klaus Iohannis îl criticase pe Stelian Ion, despre care spunea că încă nu a găsit „calea potrivită”

Șeful statului a făcut mai multe declarații cu ocazia vizitei efectuate joi la Parcul Natural Comana din județul Giurgiu, context în care spunea printre altele că ministrul Justiției încă nu a găsit „calea potrivită” pentru desființarea Secției speciale.

„Haideți să ne reamintim cum a apărut această coaliție şi cum s-au poziționat unii față de alții, cei care sunt acum împreună. Noi am avut nu demult, la sfârșitul anului trecut, campanie electorală și aproape s-au duelat în public, deci vă dați seama că o astfel de coaliție are nevoie de timp până când se rodează, până când mecanismele funcționează foarte bine. Şi având în vedere de unde am pornit, pot să spun că da, coaliția funcționează, dar nu funcționează perfect, mai sunt multe lucruri care nu funcționează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desființat, chit că toată lumea s-a lăudat că așa va face, dar ministrul Justiției nu a găsit încă calea potrivită; legile justiției – nici nu există un proiect acceptat în coaliție. Și sunt și eu nemulțumit de aceste lucruri și sunt și alte reforme care au fost promise și deocamdată auzim că se întâlnesc și se discută. Deci mai este mult de lucru, dar această formulă eu sunt convins că poate să funcționeze”, afirma președintele Klaus Iohannis