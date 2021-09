Dan Barna și-a făcut bagajele. Coliderul USR PLUS, filmat când pleacă de la Guvern cu tot cu lucrurile sale (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, colider USR PLUS, a fost surprins în timp ce-și lua lucrurile și pleca din Guvern.

Vineri, Comitetul Politic al USR PLUS a mandatat conducerea partidului ca, în ședința coaliției de vineri seară, să ceară partenerilor să-i retragă sprijinul politic premierului Florin Cîțu. Asta sau prim-ministrul să-și dea demisia. În caz contrar, USR PLUS va depune moțiune de cenzură „în cel mai scurt timp posibil”. Joi, Dan Barna a declarat că dacă moțiunea de cenzură a USR PLUS nu trece, miniștrii USR PLUS își vor da demisia.

Imaginile cu Dan Barna, surprinse de Antena 3, au fost difuzate și în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Coaliția de guvernare, pe un butoi de pulbere

Dacă prima criză guvernamentală a izbucnit după ce premierul Florin Cîțu l-a demis pe Vlad Voiculescu (USR PLUS) din fruntea Ministerului Sănătății, a doua a fost declanșată după ce Cîțu l-a revocat pe colegul lui Voiculescu de partid, Stelian Ion, de la conducerea Ministerului Justiției. Barna a spus că argumentele invocate de Cîțu au fost „absolut ridicole”.

Ședința Guvernului de vineri a avut loc, chiar și în lipsa miniștrilor USR PLUS. Ulterior, Florin Cîțu a anunțat că a fost adoptat PNDL 3, program puternic criticat de USR PLUS. Cîțu a precizat, totuși, că Ordonanța a avut doar un „aviz tacit” din partea Ministerului Transporturilor, condus de un alt lider USR PLUS – Cătălin Drulă.