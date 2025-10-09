B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Dan Nica, discuții la Strasbourg pentru ca românii să beneficieze de facturi mai mici la energie. Ce a informat europarlamentarul

Dan Nica, discuții la Strasbourg pentru ca românii să beneficieze de facturi mai mici la energie. Ce a informat europarlamentarul

Elena Boruz
09 oct. 2025, 08:28
Dan Nica, discuții la Strasbourg pentru ca românii să beneficieze de facturi mai mici la energie. Ce a informat europarlamentarul
Sursă foto: Facebook/Dan Nica Oficial
Cuprins
  1. Ce a anunțat eurodeputatul gălățean
  2. Proiectul de interconectare energetică dintre Austria și Ungaria, în centrul discuției
  3. Dan Jorgensen va veni la București

Europarlamentarul Dan Nica (PSD) a anunțat că a fost prezent la Strasbourg, unde a purtat discuții cu Dan Jorgensen, comisarul european pentru Energie și Locuințe, cu privire la implementarea unor strategii, pentru ca populația să cheltuie mai puțini bani pe facturile la energia electrică.

Ce a anunțat eurodeputatul gălățean

Dan Nica a transmis că întâlnirea de miercuri a avut loc pentru a defini stadiul actual al inițiativelor legislative europene, dar și pentru a discuta despre cele ce vor urma.

„Astăzi, la Strasbourg, am avut o întâlnire cu domnul Dan Jorgensen, Comisarul european pentru Energie și Locuințe, în cadrul căreia am discutat despre stadiul actual al inițiativelor legislative europene, dar mai ales despre cele viitoare, necesare pentru a reduce prețurile la energie pentru populație și pentru a proteja industriile strategice din România și din Uniunea Europeană”, a declarat Dan Nica, liderul Delegației PSD în Parlamentul European, conform agerpres.

Proiectul de interconectare energetică dintre Austria și Ungaria, în centrul discuției

De asemenea, potrivit informațiilor, cei doi au purtat discuții referitoare la proiectul de interconectare energetică dintre Austria și Ungaria, care este extrem de important pentru stabilitatea sistemului energetic regional. Cu o astfel de inițiativă, cetățenii României și ai unor state din Europa Centrală și Est ar putea beneficia de un preț redus la energia electrică.

„Am subliniat importanța creșterii capacităților de interconexiune în sud-estul Europei pentru a elibera presiunea de pe prețurile energiei și a facilita schimburile de electricitate – esențiale pentru competitivitatea economică și securitatea energetică a regiunii”, a mai precizat europarlamentarul social democrat.

Dan Jorgensen va veni la București

În data de 27 octombrie, Dan Jorgensen va efectua o vizită oficială în România pentru a pune la punct detaliile care ar putea ajuta țara noastră să își atingă  obiectivele de accesibilitate și stabilitate energetică.

