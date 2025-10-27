Daniel Băluță se laudă cu realizările din Sectorul 4 care, în opinia sa, l-ar recomanda să ocupe fotoliul de primar general. și-a prezentat cartea de vizită într-o declarație publică la Parlament.

Daniel Băluță se prezintă ca un primar gospodar

Primarul Sectorului 4 s-a prezentat, într-o declarație publică, în Parlament, alături de Sorin Grindeanu și Gabriela Firea. Daniel Băluță s-a prezentat drept un edil gospodar care merită să avanseze la conducerea .

„Mă simt onorat de încrederea cu care am fost învestit de colegii mei. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Gabi, vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Sorin pentru suportul pe care mi l-au dat. Dar mai mult decât atât, vreau să le fac cunoscut tuturor bucureștenilor că în aceste alegeri este vorba despre rezultate. Este vorba despre cee ace am reușit să faem în sectorul 4, metrou, spitale, drumuri, școli, grădințe parcuri. Toate lucrurile acestea trebuie să se întâmpla la nivel macro în interiorul Bucureștiului”, a spus Daniel Băluță.

El a continuat, în aceeași notă, spunând că expertiza pe care a căpătat-o la primăria de sector îl recomandă să administreze și un oraș de nivelul Bucureștiului. În acest sens a dat ca exemplul sumele pe care le-a atras din fonduri europene pe proiectele pe care le-a derulat.

„Expertiza pe care am căpătat-o, faptul că am reușit să aducem în comunitatea Sectorului 4, dar și în România peste 5 miliarde de euro în ultimii zece ani, ne recomandă pentru București. Aceasta este, cred, cel mai important lucru în această etapă, rezultatele. Este vorba doar despre rezultate”, a declarat Băluță.

Edilul Sector 4 a anticipat că va candida

Zilele trecute, Daniel Băluță anticipa că va fi desemnat PSD la alegerile pentru Primăria Generală. Această poziție o interesa și pe Gabriela Firea, așa cum a apărut în spațiul public. Cu toate acestea, Băluță se declara sigur că va obține nominalizarea. Și se pare că a avut dreptate.

„Dacă partidul, şi sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla, va fi de acord, cel mai probabil voi candida la alegeri”, a afirmat Daniel Băluţă la Antena 3.

În acest context, edilului i-a fost prezentată ipoteza în care Gabriela Firea își dorește să fie candidat la aceste alegeri parţiale. El a spus că decizia va fi luată în urma sondajelor interne. Ulterior, Gabriela Firea s-a declarat dezinteresată de o candidatură la alegeri.

„Doamna Firea este o foarte bună colegă. Un europarlamentar care reprezintă România cu cinste, a fost un primar general bun, cu care, personal, am colaborat foarte bine. Aceasta este altă competiţie electorală, cu certitudine sondajele pe care partidul le-a comandat şi care sunt în derulare vor stabili care dintre propunerile acestea este mai bună, pentru că aşa este normal, viaţa este o competiţie. Este o competiţie plină de respect şi de bun simţ, despre asta este vorba”, a spus, cu diplomație primarul.