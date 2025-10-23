Desființarea sectoarelor nu reprezintă o soluție pentru eficientizarea administrării municipiului București. Este opinia primarului , Daniel Băluță.

Desființarea sectoarelor nu este agreată de Băluță

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 nu susține desființarea sectoarelor din municipiul București. Ideea unui pe această temă a venit din zona societății civile, fiind promovat de fostul europarlamentar Vlad Gheorghe. Într-o intervenție în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, Băluță s-a arătat neîncrezător într-o astfel de soluție.

„În principiu, când vorbim despre teme ca acestea, ducem problemele administrative într-o zonă extrem de politizată. Cred că pe dumneavoastră, ca și pe mine, ca pe orice alt cetățean al Bucureștiului ne interesează cea mai eficientă modalitate de a rezolva problemele pe care le are orașul”, a spus Daniel Băluță.

Primarul s-a arătat convins că administrarea unui oraș precum Bucureștiul este mult mai eficientă dacă este împărțit în sectoare. El a apreciat că un singur om, primarul general, nu poate rezolva toate problemele pe care le implică un astfel de oraș.

„Sunt convins că este infinit mai eficient cu sectoare pentru că avem niște exemple foarte importante de dezvoltare. Avem Sectorul 3, avem Sectorul 4, avem Sectorul 6 care au înregistrat progrese simțitoare lucrând împreună cu Primăria Municipiului București. Plecând de la această realitate, vă spun că un om nu poate rezolva toate problemele într-un oraș de asemenea complexitate”, a mai spus Daniel Băluță.

Cum își argumentează Băluță punctul de vedere

Daniel Băluță a dat exemplul altor capitale europene pentru a-și justifica opoziția față de desființarea sectoarelor. El a declarat că în Paris, în Praga sau în Istanbul, administrația se face pe bucăți deoarece este mai ușor. Pe de altă parte, a spus că este nevoie de solidaritate și înțelegere între primarul general și cei de sectoare.

„Modul în care și alte capitale sunt împărțite – vă dau exemplul Parisului, al Pragăi – pe districte s-a făcut tocmai pentru că pe bucăți mai mici sunt mai ușor de administrat. Este mai ușor de realizat, mai ales partea aeasta de întreținere, de mentenanță, în vreme ce Municipalitatea, împreună cu celelalte primării pot să genereze o viziune macro asupra întregului oraș. Cuvântul cheie este «împreună». Al doilea cuvânt cheie este «solidaritate»… Pe noi ne interesează soluțiile pe care le avem pentru ceea ce ne apasă cel mai tare”, a explicat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a mai spus că nu este relevant cine administrează bugetul atunci când este nevoie de investiții. Există soluții tehnice pentru ca actuala colaborare dintre primarul general și cei de sectoare să se îmbunătățească.

„Este irelevant unde este bugetul atunci când vorbim despre trafic, despre termoficare sau atunci când vorbim despre podurile care stau să cadă. Sunt foarte multe soluții tehnice prin care se poate îmbunătăți stadiul actual. Dar nu militez pentru o desființare a sectoarelor”, a concluzionat Băluță.

Desființarea sectoarelor sau regândirea împărțirii bugetului

Primarul Sectorului 4 a spus că rezultatul referendumului de anul trecut, din București ar trebui pus în practică. Bucureștenii s-au pronunțat, la inițiativa lui Nicușor Dan, în favoarea împărțirii bugetului pentru sectoare în , iar nu la nivel guvernamental.

Deși nu este de acord cu desființarea sectoarelor, Băluță consideră că rezultatul acestui referendum ar trebui transpus în practică.

„Pentru modul în care se alocă banii la buget, bucureștenii s-au pronunțat și este normal ca acest lucru să fie reglementat prin tehnici legislative specifice”, a mai transmis Daniel Băluță.