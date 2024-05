Daniel Băluță: Nicușor Dan, un primar extrem de slab. Nu a reușit să aducă plusvaloare și nu și-a respectat nici angajamentele fundamentale pe care și le-a luat în fața oamenilor (VIDEO)

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vorbit despre actualul primar general al Capitalei, duminică, pe B1 TV, la „Selectiv” cu Dan Bucura, și susține că Nicușor Dan este „un primar foarte slab, din păcate, extrem de slab”, care nu și-a respectat nici măcar „angajamentele fundamentale pe care dânsul le-a luat în fața oamenilor”.

Daniel Băluță, pe B1 TV: Nicușor Dan nu înțelege că este un primar al tuturor bucureștenilor

Întrebat cum ar defini relația instituțională pe care a avut-o cu primarul general, primarul Sectorului 4 a spus: „Relația instituțională are două etape, o etapă care a ținut până în anul 2023 și care a fost o etapă de bun simț, constructivă, și o a doua etapă, ulterioară anului 2023, în care pur și simplu punțile de comunicare s-au întrerupt brusc, exact așa cum ați văzut și în privința altor colegi. De altfel, nu întâmplător l-am definit pe domnul Nicușor Dan folosind cele două romane, «Mândrie și prejudecată», respectiv «Romanul adolescentului miop», pentru că sunt câteva din particularitățile pe care domnul primar general le are, neînțelegând că este un primar al tuturor bucureștenilor”.

„Așa cum în Sectorul 4, ca și primar de sector, cetățenii m-au votat, tot așa la nivelul Primăriei Capitalei cetățenii l-au votat pe domnul Nicușor Dan, iar din punct de vedere moral, în primul rând, era normal și este normal să respect votul pe care oamenii l-au dat. Același lucru ar trebui să se întâmple și în privința domnului primar general, iar declarații de genul celei pe care a făcut-o ultima oară, că dânsului nu îi plac primarii plângăcioși, arată anumite deficiențe de înțelegere a fenomenului”, a adăugat Daniel Băluță.

„Practic, după patru ani, domnul Nicușor Dan nu a înțeles unde se găsește. Asta este concluzia pe care o trag. Dânsul a spus că are probleme reale de socializare, într-un alt interviu, or capacitatea de a genera dialog și disponibilitatea, spiritul proactiv ar trebui să îl caracterizeze. Toate aceste calități, din păcate, îi lipsesc, însă, pe de altă parte, sunt convins că este un om de bună-credință și că are cele mai bune intenții, însă, din păcate, după cum vedeți, nu este suficient”, a continuat el.

Daniel Băluță spune că Nicușor Dan este un primar „extrem de slab”

Întrebat cum este Nicușor Dan ca primar, Daniel Băluță a spus: „Un primar foarte slab, din păcate, extrem de slab”.

Întrebat dacă i-ar da notă de trecere primarului general, social-democratul a răspuns: „Nu. Gândiți-vă că, din păcate, nu a reușit să aducă plusvaloare. Nici măcar subiectele numărul 1 care îi ocupă în întregime timpul, și anume construcțiile, respectiv spațiile verzi, nu au avut din punct de vedere al documentelor și concluziilor nicio finalitate. Nici astăzi nu avem un PUG al Bucureștiului, au trecut patru ani și lucrurile sunt la fel. Nici astăzi nu avem un registru al spațiilor verzi. Angajamentele fundamentale pe care dânsul le-a luat în fața oamenilor nu le-a respectat”.