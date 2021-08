Daniel Băluță, primarul Sectorului 4: Îmi mențin optimismul și încrederea că orașul nu funcționează pe principiul putere și opoziție, ci că împreună avem obiectivul de a dezvolta Bucureștiul în general (VIDEO)

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a fost unul dintre edilii invitați de Dan Bucura la „Săptămâna Financiară”, vineri seară, pe B1 TV, unde s-a arătat încrezător că în Capitală administrațiile locale și cea generală nu funcționează „pe principiul putere și opoziție”, precum și că împreună vor reuși să atragă „cât mai multe fonduri pentru proiecte viabile importante pentru comunitatea bucureștenilor”.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Daniel Băluță, despre colaborarea dintre primarii din București

„Vreau să încep prin a-mi exprima încrederea deosebită că, împreună cu domnul Ciucu (invitat în emisiune, n.r.), împreună cu ceilalți colegi primari, împreună cu domnul Nicușor Dan, vom reuși să atragem cât mai multe fonduri pentru proiecte viabile importante pentru comunitatea bucureștenilor. Domnul Ciucu, de-a lungul timpului, a făcut câțiva pași nu importanți, ci extrem de importanți în ceea ce privește colaborarea și conlucrarea între toate cele șase sectoare ale Bucureștiului și Primăria Capitalei, astfel încât îmi mențin optimismul și încrederea că orașul nu funcționează pe principiul putere și opoziție, ci că împreună avem un obiectiv comun, și anume acela de a dezvolta comunitatea Bucureștiului în general”, a declarat primarul Sectorului 4.

Ce a spus Ciprian Ciucu

La rândul său, primarul Sectorului 6, a amintit că a vorbit cu toți edilii de sector pentru o colaborare care să facă administrațiile locale din Capitală eligibile pentru mai multe capitole din mai multe piloane ale PNRR.

„Problema este că, așa cum a fost înaintat PNRR la Bruxelles, sectoarele nu erau eligibile. De aceea, am avut inițiativa și mi-am asumat, și am vorbit cu toți primarii de sector să fim și noi eligibili nu doar la un singur capitol pe un singur pilon, ci să fim eligibili la mai multe capitole din mai multe piloane ale PNRR. A fost în presă, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu vreo lună și jumătate o circulară, pentru prima dată, șase primari de la diferite partide politice am semnat acest document și am spus că vrem și noi să fim eligibili pentru că jumătate din ceea ce înseamnă Municipiul București este în administrația sectoarelor, școlile, de exemplu, sunt la sectoare, nu sunt la Primăria Capitalei, și multe elemente de infrastructură. Am semnat această scrisoare și avem promisiunea premierului Florin Cîțu și a ministrului fondurilor europene că vom fi și noi eligibili”, a explicat Ciprian Ciucu.