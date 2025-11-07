B1 Inregistrari!
Daniel Băluță, săgeți pentru Nicușor Dan la Congresul PSD. Ce spune despre fostul primar al Capitalei (VIDEO)

Adrian A
07 nov. 2025, 15:11
Daniel Băluță, săgeți pentru Nicușor Dan la Congresul PSD. Ce spune despre fostul primar al Capitalei (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / @Daniel Băluță

Daniel Băluță și-a anunțat oficial candidatura la Primăria Capitalei la Congresul PSD. Edilul Sectorului 4 a aruncat câteva săgeți spre Nicușor Dan.

Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă

Daniel Băluță a vânat toate greșelile făcute de Nicușor Dan cât timp a fost primar al Capitalei.

„Am luat decizia să candidez pentru Primăria București, o fac pentru că orașul are nevoie de un primare care face, nu doar vorbește, am arătat în Sectorul 4 că se poate. Am făcut spitale, școli, grădinițe și prima stație de metrou construită de o primărie de sector. Se pot construi orașe care funcționează pentru oameni. Știu cât este de importat rolul primarului, iar mulți dintre dumneavoastră știți despre ce vorbesc. Dimineata știi că depinde de tine dacă oamenii au apă caldă, dacă o școală este sigură sau dacă drumurille sunt bune, asta nu mai ține de partid sau culoare politică. Cred într-o administrație în care Bucureștiul funcționeaza ca un tot unitar, nu contstruit din administrații care nu vorbesc între ele.”, a declarat Daniel Băluță.

Nici plecarea de la Primărie a lui Nicușor Dan nu a fost ratată de Daniel Băluță

„Pentru mine administrația nu este despre funcții, este despre oameni. Nu o sa am o campanie electroală a promisiunilor, o să fie o campanie a soluțiilor. Nu voi folosi Capitala ca pe un trambulină politică, respect decizia foștilor primari și nu mă compar cu alți candidați care se gândesc la mai mult, pentru mine Bucureștiul nu este o rampă ci o responabilitate, Candidez nu ca să avansez, vreau să intru mai adânc în problemele orașului și să găsim soluții.”, a declarat edilul Sectorului 4 la Congresul PSD.

