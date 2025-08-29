Daniel David: „Educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului”/„Putem ieși din această situație doar împreună

Daniel David, , a făcut declarații, vineri, referitoare la începerea anului școlar 2025-2026, în contextul măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan.

a precizat că, deși nimeni și-a dorit aceste măsuri, ele sunt necesare pentru ca cetățenii români să poată „încheia anul cu salarii și burse previzibile”.

Ce impact au avut măsurile anterioare asupra educației și stabilității țării

Conform ministrului, Pachetul I de măsuri a avut efectele scontate: evaluările internaționale ECOFIN, S&P și Fitch nu au condus la suspendarea fondurilor europene sau la degradarea ratingului țării. În același timp, Daniel David a recunoscut că implementarea măsurilor a generat nemulțumiri și critici.

„Așadar, educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului și a contribuit, alături de alte domenii, la stabilitatea țării. „Am fost paratrăsnet pentru îngrijorări și critici, multe justificate și/sau de înțeles omenește, dar și prea multe exagerate până la catastrofă, iar unele lansate chiar pe bază de dezinformare sau poate chiar cu rea voință”, a spus Daniel David, într-un

Cum va funcționa sistemul de învățământ în acest an școlar

Anul școlar 2025-2026 începe cu aproximativ 214.700 norme în sistem, dintre care 156.390 sunt acoperite cu titulari, restul urmând a fi suplinite de cadre didactice calificate sau în regim de plată cu ora. Ministrul a evidențiat și creșterea normei didactice cu două ore săptămânal, pentru a crește interacțiunea elevilor cu profesori calificați, reducând în același timp sarcinile birocratic-administrative.

Totodată, au fost introduse ore remediale, mai ales la nivel primar, pentru consolidarea cunoștințelor, recuperarea competențelor neasimilate și aplicarea lor în viața de zi cu zi. Daniel David a subliniat că aceste măsuri vizează reducerea abandonului școlar și a analfabetismului funcțional.

În ceea ce privește bursele, fondul alocat este mai mare decât în 2022-2023, cu prioritate pentru elevii din medii defavorizate, iar pe termen mediu și lung, obiectivele Ministerului Educației vizează creșterea salariului de start pentru debutanți și alocarea a 15% din bugetul general consolidat pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare.

Daniel David: „O facem pentru noi, dar mai ales pentru viitorul copiilor noștri”

Ministrul a încheiat cu un apel la solidaritate. Acesta a spus că tot ceea ce se întâmplă acum este spre binele copiilor românilor.

„Putem ieși din această situație doar împreună, prin acțiuni raționale și decente, fără a lăsa ca poziționările diferite să devină animozități care afectează imaginea socială și funcționarea sistemului nostru de educație. O facem pentru noi, dar mai ales pentru viitorul copiilor noștri”, a adăugat ministrul Educației.