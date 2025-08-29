B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Daniel David: „Educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului”/„Putem ieși din această situație doar împreună

Elena Boruz
29 aug. 2025, 15:31
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Ministerul Educației - România / Facebook

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a făcut declarații, vineri, referitoare la începerea anului școlar 2025-2026, în contextul măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan.

Ministrul a precizat că, deși nimeni și-a dorit aceste măsuri, ele sunt necesare pentru ca cetățenii români să poată „încheia anul cu salarii și burse previzibile”.

Cuprins:

  • Ce impact au avut măsurile anterioare asupra educației și stabilității țării
  • Cum va funcționa sistemul de învățământ în acest an școlar
  • Daniel David: „O facem pentru noi, dar mai ales pentru viitorul copiilor noștri”

Ce impact au avut măsurile anterioare asupra educației și stabilității țării

Conform ministrului, Pachetul I de măsuri a avut efectele scontate: evaluările internaționale ECOFIN, S&P și Fitch nu au condus la suspendarea fondurilor europene sau la degradarea ratingului țării. În același timp, Daniel David a recunoscut că implementarea măsurilor a generat nemulțumiri și critici.

„Așadar, educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului și a contribuit, alături de alte domenii, la stabilitatea țării. „Am fost paratrăsnet pentru îngrijorări și critici, multe justificate și/sau de înțeles omenește, dar și prea multe exagerate până la catastrofă, iar unele lansate chiar pe bază de dezinformare sau poate chiar cu rea voință”, a spus Daniel David, într-un comunicat de presă.

Cum va funcționa sistemul de învățământ în acest an școlar

Anul școlar 2025-2026 începe cu aproximativ 214.700 norme în sistem, dintre care 156.390 sunt acoperite cu titulari, restul urmând a fi suplinite de cadre didactice calificate sau în regim de plată cu ora. Ministrul a evidențiat și creșterea normei didactice cu două ore săptămânal, pentru a crește interacțiunea elevilor cu profesori calificați, reducând în același timp sarcinile birocratic-administrative.

Totodată, au fost introduse ore remediale, mai ales la nivel primar, pentru consolidarea cunoștințelor, recuperarea competențelor neasimilate și aplicarea lor în viața de zi cu zi. Daniel David a subliniat că aceste măsuri vizează reducerea abandonului școlar și a analfabetismului funcțional.

În ceea ce privește bursele, fondul alocat este mai mare decât în 2022-2023, cu prioritate pentru elevii din medii defavorizate, iar pe termen mediu și lung, obiectivele Ministerului Educației vizează creșterea salariului de start pentru debutanți și alocarea a 15% din bugetul general consolidat pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare.

Daniel David: „O facem pentru noi, dar mai ales pentru viitorul copiilor noștri”

Ministrul a încheiat cu un apel la solidaritate. Acesta a spus că tot ceea ce se întâmplă acum este spre binele copiilor românilor.

„Putem ieși din această situație doar împreună, prin acțiuni raționale și decente, fără a lăsa ca poziționările diferite să devină animozități care afectează imaginea socială și funcționarea sistemului nostru de educație. O facem pentru noi, dar mai ales pentru viitorul copiilor noștri”, a adăugat ministrul Educației.

