Daniel David, ministrul Educației, a declarat joi, pentru B1 TV, că măsurile de austeritate luate de Guvern nu vor duce la o scădere a calității sistemului de învățământ, dar „e drept că nici nu aduc o eficientizare educațională”. David a insistat că n-a avut nicio plăcere să fie parte la luarea acestor decizii, dar „odată ce ți-ai asumat funcția de ministru, ți-ai asumat să faci pentru sistem, nu neapărat ce-ți place ție”. Ministrul a fost întrebat și dacă a vrut să-și dea demisia.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

Ce a spus David despre demisie

Ce a spus David despre calitatea actului educațional

„Da, a fost pe masă, pentru că premierul știe foarte bine că măsurile în Educație sunt grele, complicate. Noi am intrat în pachetul 1 nu pentru că cine s-a grăbit, cineva a dorit, cuiva i s-a părut că trebuie să începem cu Educația, ci noi începem activitățile în septembrie și dacă nu intram în pachetul 1, noi nu începeam anul școlar cu măsurile fiscale și nu aveam bugetul asigurat pe salarii și burse.

Dacă Educația nu era în pachetul 1, noi nu puteam implementa măsurile la începutul acestui an școlar. În condițiile astea, nu aveam bugetul pentru salarii și burse până la sfârșitul anului. Intrând în pachetul 1, am contribuit și la stabilitatea țării. Ați văzut că ECOFIN nu a suspendat fondurile europene, iar agențiile de rating nu ne-au dus în categoria ”junk”.

Doar că, sigur, nu poți să fii bucuros că trebuie să iei măsuri de criză și nu să faci reformele pe care ți le-ai dorit pentru sistem.

Dar, repet, era simplu să dau bir cu fugiții, dar, odată ce ți-ai asumat funcția de ministru, ți-ai asumat să faci ceea ce trebuie făcut pentru sistem, nu neapărat ce-ți place ție”, a declarat Daniel David.

Întrebat dacă măsurile de austeritate vor scădea mai mult calitatea sistemului de Educație din România, ministrul Daniel David a răspuns: „Nu, (…) dar e drept că nici nu aduc o eficientizare educațională a sistemului. Ele aduc doar o eficientizare financiară a sistemului. Reformele educaționale trebuie să îmbunătățească sistemul”.