Daniel David, ministrul Educației, a declarat joi, pentru B1 TV, că, fără măsurile de austeritate luate de Guvern, nu mai erau bani de burse și salarii în sistem până la finele anului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Întrebat dacă Ilie Bolojan l-a transformat într-un ministru al austerității și dacă e supărat pe premier, Daniel David a răspuns: „Nu, sunt supărat pe situație că, să fim cinstiți, am început al doilea mandat în promisiunea coaliției că vom implementa Raportul QX, deci am început ca un ministru al reformei. Și când Guvernul și-a început activitatea și am văzut cu toții catastrofa, dezastrul legat de deficit, ne-a fost clar tuturor că intrăm în , de austeritate. Sigur că aș fi putut să dau bir cu fugiții la 2 – 3 zile după ce am acceptat poziția de ministru, (…) dar nu poți să spui ”la plăcinte înainte, la război înapoi”. Și măsurile fiscal-bugetare gândite printr-o logică fiscală în primul rând – sunt măsuri nu de reformă, ci de criză, am reușit să le constrâng cu componente educaționale. Condițiile mele au fost: nu dăm oameni afară, nu diminuăm salariile și, foarte important, orice măsură trebuie să se găsească în cel puțina una dintre țările UE, adică nu luăm niște măsuri pe care nu le mai găsești niciunde în UE, că atunci nu mi-aș fi asumat această poziție”.

„Prin aceste mecanisme, am reușit pe parcursul acestui an, fără aceste măsuri neputând să le acoperim până la finele anului și neavând niciun angajament că vom putea să avem bugetul pe care ni-l dorim pe anul viitor”, a mai declarat ministrul Daniel David, pentru B1 TV.