B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Daniel David: „Măsurile Guvernului au fost unele de criză. Am reușit să salvăm salariile și bursele pe parcursul acestui an”. Răspunsul ministrului, întrebat dacă e supărat pe Bolojan (VIDEO)

Daniel David: „Măsurile Guvernului au fost unele de criză. Am reușit să salvăm salariile și bursele pe parcursul acestui an”. Răspunsul ministrului, întrebat dacă e supărat pe Bolojan (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 20:29
Daniel David: „Măsurile Guvernului au fost unele de criză. Am reușit să salvăm salariile și bursele pe parcursul acestui an”. Răspunsul ministrului, întrebat dacă e supărat pe Bolojan (VIDEO)
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Ministerul Educației - România / Facebook

Daniel David, ministrul Educației, a declarat joi, pentru B1 TV, că, fără măsurile de austeritate luate de Guvern, nu mai erau bani de burse și salarii în sistem până la finele anului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus David despre măsurile de criză care i-au supărat pe profesori
  • Ce a spus David despre burse și salariile profesorilor

Ce a spus David despre măsurile de criză care i-au supărat pe profesori

Întrebat dacă Ilie Bolojan l-a transformat într-un ministru al austerității și dacă e supărat pe premier, Daniel David a răspuns: „Nu, sunt supărat pe situație că, să fim cinstiți, am început al doilea mandat în promisiunea coaliției că vom implementa Raportul QX, deci am început ca un ministru al reformei. Și când Guvernul și-a început activitatea și am văzut cu toții catastrofa, dezastrul legat de deficit, ne-a fost clar tuturor că intrăm în măsuri de criză, de austeritate. Sigur că aș fi putut să dau bir cu fugiții la 2 – 3 zile după ce am acceptat poziția de ministru, (…) dar nu poți să spui ”la plăcinte înainte, la război înapoi”. Și măsurile fiscal-bugetare gândite printr-o logică fiscală în primul rând – sunt măsuri nu de reformă, ci de criză, am reușit să le constrâng cu componente educaționale. Condițiile mele au fost: nu dăm oameni afară, nu diminuăm salariile și, foarte important, orice măsură trebuie să se găsească în cel puțina una dintre țările UE, adică nu luăm niște măsuri pe care nu le mai găsești niciunde în UE, că atunci nu mi-aș fi asumat această poziție”.

Ce a spus David despre burse și salariile profesorilor

„Prin aceste mecanisme, am reușit să salvăm salariile și bursele pe parcursul acestui an, fără aceste măsuri neputând să le acoperim până la finele anului și neavând niciun angajament că vom putea să avem bugetul pe care ni-l dorim pe anul viitor”, a mai declarat ministrul Daniel David, pentru B1 TV.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Câţi bugetari ar da afară Nicuşor Dan de la Primăria Capitalei: „E loc de reducere, fără niciun fel de discuţie”
Politică
Câţi bugetari ar da afară Nicuşor Dan de la Primăria Capitalei: „E loc de reducere, fără niciun fel de discuţie”
Ministrul Daniel David: Da, demisia mea a fost pe masă (VIDEO)
Politică
Ministrul Daniel David: Da, demisia mea a fost pe masă (VIDEO)
Ce schimbări au apărut în viața lui Nicușor Dan și a familiei sale de când a devenit președinte? Șeful statului a mărturisit: „Soția s-a obișnuit destul de greu”
Politică
Ce schimbări au apărut în viața lui Nicușor Dan și a familiei sale de când a devenit președinte? Șeful statului a mărturisit: „Soția s-a obișnuit destul de greu”
Nicușor Dan: „Vreau să fiu un președinte serios” / Ce a spus despre relația pe care o are cu „sistemul”
Politică
Nicușor Dan: „Vreau să fiu un președinte serios” / Ce a spus despre relația pe care o are cu „sistemul”
Nicușor Dan, despre majorarea TVA-ului, deși a semnat că nu se va întâmpla acest lucru: “Eu cred că era posibil să evităm asta, Guvernul a făcut alte calcule și așa a rămas”
Politică
Nicușor Dan, despre majorarea TVA-ului, deși a semnat că nu se va întâmpla acest lucru: “Eu cred că era posibil să evităm asta, Guvernul a făcut alte calcule și așa a rămas”
Când începe școala? Ministrul Educației a anunțat, pe B1 TV, ziua exactă: „Nu am nicio emoție”. Ce mesaj le-a transmis profesorilor (VIDEO)
Politică
Când începe școala? Ministrul Educației a anunțat, pe B1 TV, ziua exactă: „Nu am nicio emoție”. Ce mesaj le-a transmis profesorilor (VIDEO)
Nicușor Dan: Nu cred că e sănătos pentru democraţie ca oamenii să aibă atitudinea asta faţă de magistraţi. Dacă aş fi politicianist, m-aş uita la sondaje, aş constata că lumea urăşte şi aş intra şi eu în corul ăsta de înjurat magistraţii
Politică
Nicușor Dan: Nu cred că e sănătos pentru democraţie ca oamenii să aibă atitudinea asta faţă de magistraţi. Dacă aş fi politicianist, m-aş uita la sondaje, aş constata că lumea urăşte şi aş intra şi eu în corul ăsta de înjurat magistraţii
Nicușor Dan, despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan, la acest moment: „În plan uman, se mai întâmplă lucruri”
Politică
Nicușor Dan, despre relația pe care o are cu Ilie Bolojan, la acest moment: „În plan uman, se mai întâmplă lucruri”
Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
Economic
Guvernul a aprobat cele patru tipuri de burse pentru elevi. Care sunt acestea și despre ce sume de bani este vorba
Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale
Politică
Ce notă își dă Nicușor Dan după 100 de zile de mandat: „Sunt o persoană exigentă” / Ce a spus președintele despre reforma administrației locale
Ultima oră
21:56 - Oana Radu s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Șerban Balaban. Artista a optat pentru o rochie care a întors toate privirile (FOTO)
21:49 - Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
21:45 - Trafic restricționat pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Circulația va fi suspendată temporar pe 5 septembrie
21:41 - Mira va intona imnul național la partida România-Canada! Ce a transmis cântăreața
21:28 - Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”
21:15 - Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta a vorbit despre cel mai mare vis al soțului ei
21:12 - Câţi bugetari ar da afară Nicuşor Dan de la Primăria Capitalei: „E loc de reducere, fără niciun fel de discuţie”
21:12 - Ministrul Daniel David: Da, demisia mea a fost pe masă (VIDEO)
21:07 - Ce schimbări au apărut în viața lui Nicușor Dan și a familiei sale de când a devenit președinte? Șeful statului a mărturisit: „Soția s-a obișnuit destul de greu”
20:38 - Fructele și legumele conțin pesticide! Spălarea le reduce, dar nu le elimină complet. Specialiștii explică ce metode sunt mai eficiente