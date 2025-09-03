B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Daniel David sugerează profesorilor să renunțe la proteste: „Măsurile de criză se implementează, nu le putem modifica”. Ce spune despre manifestațiile anunțate pentru prima zi de școală (VIDEO)

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 12:50
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Educației, Daniel David, crede că protestele cadrelor didactice nu vor afecta prima zi de școală. În opinia sa, nu vor fi profesori care să nu-și întâmpine elevii la clasă.

Cuprins:

  • Daniel David, convins că profesorii vor fi la catedră în prima zi
  • Ministrul sugerează profesorilor să renunțe la proteste

Daniel David, convins că profesorii vor fi la catedră în prima zi

Daniel David a dat dreptate sindicatelor spunând că au dreptul să protesteze. Pe de altă parte, a mai spus ministrul, într-o intervenția în cadrul emisiunii News Pass cu Gabriela Mihai, rolul unui guvern este să aplice legea. El a declarat că este foarte important ca elevii să fie în școală.

„Trebuie spus că sindicatele au prin structura lor, prin ceea ce reprezintă, dreptul la manifestații, iar pe de altă parte, rolul unui guvern, al unui ministru este să se asigure că se respectă legea. Foarte important pentru mine, ca ministru, dincolo de lege, este ca copiii să poată să fie în școală și să avem un proces de învățământ care funcționează”, a mai spus Daniel David.

Daniel David s-a declarat convins că luni, în prima zi de școală, profesorii vor fi la clase și își vor aștepta elevii. Totodată, a mai spus, este posibil să mai fie forme de protest în prima zi de școală.

„Sunt convins că procesul de învățământ va începe cu copiii în sala de clasă. Sunt, de asemenea, convins că vor fi diferite forme de protest și în prima zi de școală, dar nu cred că va fi un profesor care să-și permită să nu primească copiii la clasă”, a mai spus ministrul.

David sugerează profesorilor să renunțe la proteste

Ministrul a mai spus că sindicatele trebuie să treacă peste supărări și nemulțumirile provocate de măsurile de austeritate, mai ales că acestea sunt deja în implementare și nu mai pot fi întoarse. El a spus că este nevoie să se construiască un nou sistem educațional.

„Întrebarea este, atât pentru oamenii din sindicat, cât și pentru ceilalți profesori care nu sunt în sindicat, este ce putem face ca pe supărările, nemulțumirile omenești generate de măsurile de austeritate, de măsurile de criză pe termen scurt și mediu să începem să construim și reforme care să ne ajute pe toți în sistem. Altfel, supărarea este justificată, dar măsurile de criză s-au luat, se implementează, nu le putem modifica, nici nu avem cum să mai schimbăm acest lucru”, a mai spus Daniel David.

Ministrul Educației a precizat că aceste măsuri de criză erau necesare pentru a asigura banii necesari plății burselor și salariilor până la finalul anului.

„Pe de altă parte aceste măsuri de criză nu au fost dorite de cineva anume. A trebuit să le luăm pentru că altfel nu aveam salariile și bursele acoperite până la finalul anului. Acum salariile și bursele sunt asigurate, hai să gândim constructiv pe această nemulțumire pe care o avem cu toții, nu doar sindicatele, și alți profesori, și alți elevi, inclusiv eu. Nici eu nu sunt un ministru bucuros de ceea ce se întâmplă. Aș fi vrut să fiu un ministru al reformelor împreună cu oamenii educației. Dar până atunci trebuia salvat sistemul”, a mai spus Daniel David.

