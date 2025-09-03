B1 Inregistrari!
Prima zi de școală: cum îți pregătești copilul? Specialist: „Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional"

03 sept. 2025
Mai este puțin și începe școala! În curând, holurile se vor aglomera, iar clopoțelul va suna din nou. Noul an poate fi o adevărată aventură pentru copii, de aceea, este important ca părintele să fie alături, fizic și emoțional. Un specialist a venit cu o serie de recomandări pentru adulți. Iată despre ce este vorba!

Cuprins

  • Ce recomandă specialiștii
  • Ce poți face

Ce recomandă specialiștii

Specialiștii recomandă părinților să fie implicați în activități care să consolideze legătura emoțională și să pregătească copilul pentru noul mediu.

„Chiar și câteva momente petrecute împreună în pregătirea ghiozdanului, alegerea uniformei sau citirea unei povești despre prima zi de școală pot oferi copilului siguranță și încredere. Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional, ceea ce are un impact major asupra dezvoltării lor”, explică psihologul Mihaela Dinu, conform Click.

Ce poți face

Părintele trebuie să fie alături de copilul său, chiar și prin activități simple, cum ar fi: o plimbare până la școală, discuții legate despre așteptări, dar și frici, pregătirea de dimineață, mic-dejun împreună.

Acestea sunt câteva exemple care oferă încredere și sprijin copilului.

„Este esențial să înțelegem că independența nu se dezvoltă prin abandon emoțional, ci prin sprijin și încredere oferite în momentele-cheie. Prima zi de școală este un astfel de moment. Copilul care știe că părintele este alături, chiar și pentru câteva clipe, va dezvolta o relație mai sigură cu mediul școlar și cu propriile abilități”, subliniază specialistul.

