Daniel Fenechiu, despre discuțiile din PNL despre lista pentru europarlamentare: „Nu este luată o decizie” (VIDEO)

Senatorul Daniel Fenechiu a dezvăluit într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, cum au descurs discuțiile din PNL privind candidații pentru europarlamentare și la alegerile locale, după ce au apărut informații că au existat tensiuni în partid. Acesta a explicat că nu s-au luat decizii finale.

Daniel Fenechiu, despre tensiunile din PNL

În ceea ce privește candidatul la CJ Timiș, conducerea de la București va ține cont de ceea ce decide organizația PNL Timiș:

“Nu este luată o decizie. Alin Nica este președintele în exercițiu al Consiliului Județean, este președintele organizației Timiș, cea care va face desemnarea. Orice decizie care se va lua la București se va lua în consonanță cu voința organizației Timiș. Am auzit și eu că sunt discuții, dar nu cunosc ca o anumită decizie să se fi luat, mai ales în contextul în care astăzi are loc o ședință a Biroului Politic Național al PNL. După acea ședință mai multe lucruri care astăzi se discută vor fi lămurite iar răspunsurile care vor veni din partea colegilor din partid care ies la partid care comunică vor fi niște răspunsuri confirmate de o decizie luată la nivel statutar al partidului”.

Daniel Fenechiu a negat că au fost discuții cu demisiile pe masă:

“Nu am văzut nicio demisie cât am fost. Eu am fost în partea inițială. A fost o prezentare a situației. S-au început discuțiile. Discuțiile reprezintă puncte de vedere ale colegilor mei. Cât am fost eu acolo nu am sesizat nimic.

Nu cred în momentul de față că cineva care își dorește să ajungă să reprezinte partidul într-o demnitate sau funcție poate să fie extrem de fericit în momentul în care nu i se îndeplinește dorința pentruc are a și muncit. Nici forma finală a listei nu s-a discutat cât am fost eu acolo”.