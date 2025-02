Daniel Funeriu, candidat independent la prezidențiale: Vreau să arăt că această relație între cetățean și clasa politică poate fi reparată. Trebuie să facem un stat care nu-și mai minte cetățenii (VIDEO)

Daniel Funeriu, candidat independent la prezidențiale, a declarat luni, pentru B1 TV, că vrea să ajungă președinte pentru a nivela faliile din societate și pentru a repara relația de încredere dintre cetățeni și clasa politică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Funeriu: Eu sunt un om anti-sisteme defecte

„Eu sunt un om anti- . Să ai sisteme sănătoase nu-i nimic rău. O țară are nevoie de sisteme sănătoase. Eu cât am fost în viața publică am fost un om împotriva sistemelor defecte – împotriva fraudelor din educație, împotriva cotropirii spațiului public de către o mediocritate hrănită de un sistem educațional defect.

E sănătos să fii împotriva sistemelor defecte și să fii capabil să pui pe picioare sisteme corecte”, a declarat Daniel Funeriu.

Acesta a vorbit apoi despre experiența sa ca ministru, europarlamentar, consilier al Uniunii Europene în Republica Moldova și consilier prezidențial și cum îl va ajuta această experiență în funcția de președinte.

Planul lui Funeriu pentru Președinție

„Vreau ca prin această platformă de candidatură la prezidențiale să arăt că între cetățean și președinte, între cetățean și clasa politică poate să fie reparată!

În primul rând, trebuie să facem un stat care nu-și mai minte cetățenii. (…)

Șantierul e foarte mare, pierderea încrederii e uriașă și de aceea spuneam că principalul rol al viitorului președinte e să niveleze aceste falii din societate”, a mai declarat Daniel Funeriu, pentru B1 TV.