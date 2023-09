Daniel Funeriu, despre ieșirea nervoasă a lui Iohannis la adresa profesorilor: Și-a dat seama că nu mai controlează nimic. Nu i-a mai rămas decât să hrănească rățuştele de la Cotroceni

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a susținut că președintele Klaus Iohannis i-a certat pe profesorii greviști, în timp ce se afla la Summitul Comunității Politice Europene de la Chișinău, deoarece „şi-a dat, în sfârşit, seama de diferența cosmică dintre aparența şi conținutul funcției sale: aparent e în liga mare a conducătorilor lumii”, dar acasă „nu mai controlează nimic”.

Funeriu a mai remarcat faptul că liderii de sindicate din Educație au înclinat să accepte propunerea lui Iohannis privind încheierea unui acord și majorările salariale oferite de Guvern, dar profesorii au refuzat ambele oferte și au decis continuarea grevei.

„E clar că instituțiile statului nu îi mai dau informațiile care să-l ajute (şi având în vedere cu ce oameni s-a înconjurat, nu e de mirare), e clar că din ditamai mandatul nu i-a mai rămas decât să hrănească rățuştele de la Cotroceni”, a mai susținut fostul ministru al Educației.

„Stimați profesori: am fost, cred, cel mai detestat de voi ministru al educației. Pentru că guvernul din care am făcut parte v-a tăiat 25% din salariu. Nu ascund şi nu încerc să fac uitat acest lucru, îl asum bărbăteşte. Nu văd cum aş fi putut fi iubit cu o asemenea măsură. Totuşi, chiar dacă m-ați detestat, mulți dintre voi m-au respectat şi mă respectă pentru că, împreună cu voi, am demonstrat că putem începe curățenia morală a României. Am încercat -şi parțial reuşit – să vă redau demnitatea.

Arogant nu am fost cu voi şi nici nu îmi stă ín fire, dar pentru că televiziunile care se hrăneau din şpăgile vehiculate în educație mi-au pus această ştampilă, am preferat să mi-o fac brand personal în loc să o combat.

Începând de azi nu mai sunt valabile etichetele de ” şi de „cel mai arogant”. Klaus Iohannis a devenit mai detestat decât am fost eu, iar aroganța cosmică.. e acum clar că e partea principală a acțiunilor sale.

El nici măcar nu v-a redat o infimă bucată din demnitatea pe care ați pierdut-o de când ”, a scris Daniel Funeriu, într- pe Facebook.

Acesta a explicat apoi că Iohannis a avut reacții nervoase la adresa profesorilor deoarece și-a dat seama că nu mai controlează nimic: „Vă explic şi motivul ieşirii nervoase de azi, care nu întâmplător s-a petrecut în marja întâlnirii cu alți preşedinți (Iohannis era la Chișinău, la Summitul Comunității Politice Europene n.r.): şi-a dat, în sfârşit, seama de diferența cosmică dintre aparența şi conținutul funcției sale: aparent e în liga mare a conducătorilor lumii. Acasă la el – care e, din păcate, şi acasă la noi – în schimb, nu mai controlează nimic”.

Fostul ministru a amintit că Iohannis a propus să gireze un acord, liderii de sindicate au înclinat să accepte, dar profesorii au zis „nu”. La fel, și când guvernanții au anunțat creșterile de salarii, pentru care între timp, sindicaliștii au vrut să accepte, dar profesorii iar s-au opus.

„E clar că instituțiile statului nu îi mai dau informațiile care să-l ajute (şi având în vedere cu ce oameni s-a înconjurat, nu e de mirare), e clar că din ditamai mandatul nu i-a mai rămas decât să hrănească rățuştele de la Cotroceni”, a fost concluzia fostului ministru Daniel Funeriu.

Amintim că președintele Klaus Iohannis i-a certat pe profesori pentru că nu pun capăt grevei: „Cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale? Este o generație întreagă care trebuie să dea Bac și să meargă la universități, deci îi punem îi dificultate? E o generație întreagă care dă examenul de capacitate. După ce Guvernul le-a dat tot ce au cerut, încă o dată, le-a dat tot ce au cerut, acum în ce temei să mai continue greva?”.

Contrar celor afirmate de profesori, Iohannis insistă că r: „Greva a durat un pic mult și se pune întrebarea cine negociază pentru dascăli, fiindcă liderii de sindicat tot vin și pleacă, dar ei sunt doar un fel de interfață. E extrem de greu de imaginat cum poate să funcționeze o negociere pe această bază, de aceea premierul a hotărât foarte corect să dea această OUG indiferent cum se negociază, fiindcă noi toți, și eu, și Guvernul, și coaliția au înțeles că sunt solicitări legitime și le garantează indiferent ce se negociază cu acești reprezentanți ai sindicatelor. Eu sper să se înțeleagă bine această chestiune la nivelul sistemului și oamenii să se întoarcă de marți la școală că nu mai au de ce să facă grevă”.