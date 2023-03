Daniel Suciu (PSD), după ce a spus că „femeile se bucură de fiecare minut în plus”: Regret din tot sufletul. Îmi cer mii de scuze!

Deputatul PSD Daniel Suciu a ținut să prezinte „mii de scuze” după ce luni, în plenul Parlamentului, a spus că „femeile se bucură de fiecare minut în plus”. A făcut această afirmație vizavi de o deputată USR, în timpul dezbaterii depusă de USR împotriva ministrului Muncii, Marius Budăi (PSD).

Afirmația lui Daniel Suciu și reacția Oanei Țoiu

În timpul dezbataterii, Daniel Suciu a spus că oferă parlamentarilor USR un minut în plus deoarece „știu că se bucură de orice minut în plus"

Replica a venit imediat de la deputata USR Oana Țoiu: „Puteţi să vă şi luaţi minutul înapoi şi să faceţi cu el ce credeţi de cuviinţă. Mulţumesc grupului minorităţilor, dar vă reamintesc că am venit aici în Parlament în calitate de deputată aleasă în Parlamentul României, nu de colega dumneavoastră de glumiţe de pahar”.

Suciu a prezentat scuze pentru afirmația despre femei

Marți, Daniel Suciu a cerut scuze, a spus că nu a vrut să jignească pe nimeni și a insistat că el nu e un om grobian sau misogin.

„Nici de la acel microfon, nici de la acest microfon nu mi-este permis să fac şi să folosesc cuvinte, aluzii, propoziţii care pot fi considerate ofensatoare, mai ales pentru colegele noastre. Nu am nicio problemă să recunosc că ieri am folosit o asemenea propoziţie, pe care o regret din tot sufletul. Nu am avut nicio intenţie ca ceea ce am spus ieri să fie considerat ofensator.

Pentru doamna Ţoiu şi pentru doamna Alexandru în special, dar pentru toate colegele, pentru acea propoziţie încă o dată îmi cer mii de scuze. Nu sunt nici misogin, nici grobian, colegele mele ştiu acest lucru, dar cred că este o formă de demnitate când greşesc să vin şi să spun acest lucru”, a susținut deputatul PSD.