Daniel David, ministrul Educației, s-a întâlnit cu studenții din Timișoara care protestează de două zile, nemulțumiți de modificările aduse de minister în acordarea burselor.

Cuprins

Ce le-a spus David studenților revoltați

Ce schimbări a decis Ministerul Educației în privința burselor

Provocat să le dea soluții studenților care au probleme cu banii, ministrul Daniel David le-a spus, printre altele, că aceștia și-ar putea găsi o slujbă part-time, cum se întâmplă în străinătate.

Studenții sunt supărați că în noul an universitar va fi redus fondul de burse.

„Am venit să-mi vând frigiderul, pentru că oricum, de când au tăiat bursele, nu mai am ce pune în el, așa că… consumă curent electric degeaba. La momentul de față beneficiez de bursă de performanță, nu am mai primit-o pe timp de vară. Primeam 1.200 de lei pe lună, mă ajutau să-mi acopăr o parte din cazare și o parte din masă pe lună”, a spus o studentă care

De asemenea, călătoriile gratuite cu trenul vor fi limitate.

David le-a mai spus că sunt temporare și că nemulțumirile lor vor ajunge la premierul Ilie Bolojan, informează

Ministerul Educaţiei a emis un nou Ordin care reglementează criteriile de acordare a burselor pentru studenţi. Una dintre schimbări e că aceste burse vor fi acordate strict pe perioada desfăşurării cursurilor și nu pe tot anul calendaristic, așa cum era până acum.

Cuantumul bursei de studiu acordate de la bugetul de stat studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare va fi egal cu salariul minim net pe economie, adică 2.574 lei. Cuantumul bursei pentru masterat didactic va fi egal cu salariul minim net pe economie.