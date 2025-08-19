B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sfatul ministrului Educației pentru studenții revoltați de reducerea burselor. Ce le-a spus Daniel David

Sfatul ministrului Educației pentru studenții revoltați de reducerea burselor. Ce le-a spus Daniel David

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 19:52
Sfatul ministrului Educației pentru studenții revoltați de reducerea burselor. Ce le-a spus Daniel David
Sursă foto: Captură video Observator

Daniel David, ministrul Educației, s-a întâlnit cu studenții din Timișoara care protestează de două zile, nemulțumiți de modificările aduse de minister în acordarea burselor.

Cuprins

  • Ce le-a spus David studenților revoltați
  • Ce schimbări a decis Ministerul Educației în privința burselor

Ce le-a spus David studenților revoltați

Provocat să le dea soluții studenților care au probleme cu banii, ministrul Daniel David le-a spus, printre altele, că aceștia și-ar putea găsi o slujbă part-time, cum se întâmplă în străinătate.

Studenții sunt supărați că în noul an universitar va fi redus fondul de burse.

„Am venit să-mi vând frigiderul, pentru că oricum, de când au tăiat bursele, nu mai am ce pune în el, așa că… consumă curent electric degeaba. La momentul de față beneficiez de bursă de performanță, nu am mai primit-o pe timp de vară. Primeam 1.200 de lei pe lună, mă ajutau să-mi acopăr o parte din cazare și o parte din masă pe lună”, a spus o studentă care protesta.

De asemenea, călătoriile gratuite cu trenul vor fi limitate.

David le-a mai spus că măsurile sunt temporare și că nemulțumirile lor vor ajunge la premierul Ilie Bolojan, informează Știrile Pro TV.

Ce schimbări a decis Ministerul Educației în privința burselor

Ministerul Educaţiei a emis un nou Ordin care reglementează criteriile de acordare a burselor pentru studenţi. Una dintre schimbări e că aceste burse vor fi acordate strict pe perioada desfăşurării cursurilor și nu pe tot anul calendaristic, așa cum era până acum.

Cuantumul bursei de studiu acordate de la bugetul de stat studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare va fi egal cu salariul minim net pe economie, adică 2.574 lei. Cuantumul bursei pentru masterat didactic va fi egal cu salariul minim net pe economie.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: “Ne așteptăm la creșteri mari”
Eveniment
Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: “Ne așteptăm la creșteri mari”
Alexandru Rogobete a acreditat oficial fizioterapia musculoscheletară în România. Declarațiile ministrului
Eveniment
Alexandru Rogobete a acreditat oficial fizioterapia musculoscheletară în România. Declarațiile ministrului
Problemă gravă pe autostradă, lăsată în seama a doi muncitori. „Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!”
Eveniment
Problemă gravă pe autostradă, lăsată în seama a doi muncitori. „Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!”
Schimbări radicale la concediile medicale! Cum vor arăta noile formulare. Tot ce trebuie să știe angajații din România
Eveniment
Schimbări radicale la concediile medicale! Cum vor arăta noile formulare. Tot ce trebuie să știe angajații din România
Motivul real pentru care este golit Lacul Vidraru. Declarațiile Ministrului Energiei despre fake-news-urile apărute în mediul online
Eveniment
Motivul real pentru care este golit Lacul Vidraru. Declarațiile Ministrului Energiei despre fake-news-urile apărute în mediul online
Căpșunile sunt mult mai periculoase decât crezi. Avertismentul alarmant al specialiștilor: Cum se spală corect? Apa nu e suficientă
Eveniment
Căpșunile sunt mult mai periculoase decât crezi. Avertismentul alarmant al specialiștilor: Cum se spală corect? Apa nu e suficientă
Liderii militari din cadrul NATO se reunesc pentru a discuta despre viitorul Ucrainei. Când are loc întâlnirea acestora
Externe
Liderii militari din cadrul NATO se reunesc pentru a discuta despre viitorul Ucrainei. Când are loc întâlnirea acestora
Accident foarte grav pe autostrada A3. Opt persoane au fost rănite
Eveniment
Accident foarte grav pe autostrada A3. Opt persoane au fost rănite
Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții
Eveniment
Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții
Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul
Eveniment
Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul
Ultima oră
21:23 - Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: “Ne așteptăm la creșteri mari”
21:21 - Alexandru Nazare: „Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”/ „Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică”
21:18 - Alexandru Rogobete a acreditat oficial fizioterapia musculoscheletară în România. Declarațiile ministrului
20:59 - Problemă gravă pe autostradă, lăsată în seama a doi muncitori. „Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!”
20:58 - (VIDEO) Florin Salam, declarații fără perdea, după ce presa a scris că și-a pierdut mașina la cămătari. Ce a mărturisit manelistul
20:53 - Schimbări radicale la concediile medicale! Cum vor arăta noile formulare. Tot ce trebuie să știe angajații din România
20:46 - Motivul real pentru care este golit Lacul Vidraru. Declarațiile Ministrului Energiei despre fake-news-urile apărute în mediul online
20:32 - „Jaguarul” de la „Insula Iubirii” a făcut lumină în scandalul în care este implicat! Ce spune George, după ce a fost acuzat că s-ar fi sărutat cu o minoră
20:30 - „Am uitat soacra în Grecia, ne-o aduce cineva?”. Pățania unui turist român în vacanță
20:18 - Căpșunile sunt mult mai periculoase decât crezi. Avertismentul alarmant al specialiștilor: Cum se spală corect? Apa nu e suficientă