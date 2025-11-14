B1 Inregistrari!
De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu

De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu

Adrian A
14 nov. 2025, 11:42
Sursă foto: Facebook/Vlad Voiculescu

Numirea lui Vlad Voiculescu de Nicușor Dan drept consilier prezidențial dă naștere unor teorii care ar scoate la iveală niște jocuri făcute de președinte.

De ce l-a adus Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu la Cotroceni

Nimirea lui Vlad Voiculescu drept consilier prezidențial naște multe semne de întrebare. Nu este niciun secret că fostul ministru al Sănătății este urmărit penal de DNA pentru abuz în funcție după ce ar fi comandat achiziționarea unui număr exagerat de vaccinuri anti-COVID, deși România nu mai avea nevoie.

Însă, ce urmărește Nicușor Dan?

„Semnificația numirii dlui Vlad Voiculescu drept consilier onorific la Cotroceni este aceea că președintele Nicușor Dan îi clasează acestuia dosarul pe care îl are deschis la DNA, exact ca un veritabil procuror.
După ce a anunțat că e dispus să blocheze justiția și s-a antepronunțat pe cererea de începere a urmarii penale pentru un membru al Guvernului, dna vicepremier Gheorghiu, cerere care încă nici nu fusese formulată, acum Nicușor Dan face un pas mai departe și își oferă protecția prezidențială unui fost ministru urmărit penal într-un dosar dosar de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave (achiziția nejustificată a 14.445.798 doze de vaccin, în valoare de 1 miliard de euro).”, scrie avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM.

Vlad Voiculescu, monedă de schimb între Nicușor Dan și DNA?

În dese rânduri, Nicușor Dan a declarat că vrea să îl schimbe pe șeful DNA, Marius Voineag. Însă în ultimul timp și-a mai calmat discursul. Mai ales după rechizitoriul din dosarul lui Călin Georgescu. Și atunci apare ipoteza ca Nicușor Dan să îi fi promis lui Voineag că îl păstrează la vârful DNA, cu niște condiții. Să îi scape apropiații de dosare. Iar unul din apropiați este nimeni altul decât Vlad Voiculescu.

„Nicușor Dan este cel care cel mai târziu în primăvară (30.03.2026) va decide acordarea unui nou mandat sau nu procurorului șef DNA Marius Voineag, instituția care îl cerceteaza pe d-ul consilier onorific.
Dacă președintele a anunțat public că se opune unilateral ca justiția să cerceteze o persoană apropiată lui (d-na Gheorghiu), încălcând tradiția dintotdeauna a instituției prezidențiale, care niciodată nu a blocat cererile parchetelor, și acum arată ca d-nul Voiculescu îi este un apropiat, cum credeți că vor înțelege mesajul cei din DNA?
Așa încât da, la fel cum în cazul dei Gheorghiu s-a comportat ca un procuror sau judecător și a stabilit el cu de la sine putere că nu exista nicio infracțiune, la fel acum îi oferă consilierului onorific o soluție de clasare a dosarului de la DNA.
Prin această numire Nicușor Dan validează și tot discursul violent al dlui Voiculescu la adresa DNA, pe care o consideră o „instituție capturată”, care îi face un „dosar revoltător” și care vânează numai USR-iști.”, mai scrie avocatul Toni Neacșu.

