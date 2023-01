De Ziua Unirii Principatelor, ministrul de Interne a fost în... Turcia. Evenimentul, comentat ironic de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir la „Bună, România!”: „Ce are Suleyman cu prefectura?” (VIDEO)

Lucian Bode, ministru de Interne și secretar general al PNL, a efectuat o vizită oficială la Ankara, marți, de Ziua Unirii Principatelor, iar evenimentul și declarațiile bizare ale liberalului au fost comentate ironic de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, la „Bună, România!”.

Vizita lui Lucian Bode în Turcia, comentată ironic de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir la „Bună, România!”

Răzvan Zamfir a început prin a remarca momentul vizitei efectuate de liberal.

„Dacă vă spuneam puțin mai devreme povestea caimacamului Vogoride, care în pragul Unirii Principatelor corespundea cu turcii, încercând să saboteze Unirea și să își obțină scaunul de domnitor, ei bine, avem un politician român contemporan, pe domnul Lucian Bode, care, de Ziua Unirii Principatelor, e în Turcia, la Ankara! Are treabă la Ankara, are treabă la turci! Pe 24 Ianuarie, ministrul de Interne e în Ankara! Nu există așa ceva! Am crezut că este un trucaj ordinar!”, a spus jurnalistul.

Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu au ironizat și limbajul de lemn pe care l-a folosit Lucian Bode în declarațiile post-eveniment, spunând că a fost în Turcia „pentru a consolida dimensiunea strategică a dialogului bilateral în domeniul afacerilor interne”.

„El acum este sub testare. Credeți-mă că, până la urmă, omul încearcă toate neologismele din istorie pentru că acum lumea trece prin filtrul acesta, `bă, vorbește a doctor?`, `arată a doctor?`. El acum trebuie să bage cuvinte din astea, trebuie să vină cu expresii frumoase, trebuie să vină cu expresii care să consolideze statura lui academică”, a spus Radu Buzăianu, într-o aluzie la pe care l-a primit Lucian Bode din partea Universității Babeș-Bolyai.

Poate cea mai bizară declarație a ministrului a fost cea în care a spus că a primit „asigurări” din partea omologului său turc că „România nu se află pe principala rută aleasă de migranți”.

„Deci domnul Lucian Bode, ministru de Interne din Guvernul României, a primit «asigurări» de la turci că România nu e pe ruta migranților, el fiind ministru de Interne”, a spus Răzvan Zamfir.

„El nu știe dacă migranții intră sau nu pe aici, s-a gândit că ar fi util să îi spună omologul său din Turcia dacă intră sau nu în țara sa migranți ilegali”, a continuat Radu Buzăianu.

„Domnul Bode, l-ați întrebat și ce ați făcut aseară? Poate știe mai bine decât dumneavoastră. Păi cum, mă, ministrul de Interne, care gestionează frontierele statului român, se duce în Turcia să se intereseze dacă noi suntem pe ruta migranților?! Auzi, dar pe la mine, din ce știi tu, ca ministru de interne turc, trec migranți sau… că austriecii zic că trec. Ăia îmi zic că trec, tu îmi zici că nu trec, eu ce să mai cred, eu, ministru de Interne, care teoretic am securizat frontierele și le gestionez.

Ce are Suleyman cu instituția prefectului? Ce are Suleyman cu prefectura de te duci acolo să îl întrebi dacă a auzit ceva, noi om fi pe rută?”, a adăugat Răzvan Zamfir.