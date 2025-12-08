Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut Primăria Generală. Alegerile locale pentru Primăria Capitalei s-au încheiat cu o victorie clară a liberalului Ciprian Ciucu, care a obținut 36,16% din voturi, conform datelor oficiale de la Autoritatea Electorală Permanentă.

Pe locul doi în preferințele bucureștenilor s-a clasat jurnalista Anca Alexandrescu, cu un procent impresionant de 21,94%. Ea l-a depășit astfel pe candidatul PSD, Daniel Băluță, care a obținut 20,51%, sub așteptările partidului.

Decizia luată de Anca Alexandrescu, după înfrângerea la alegerile locale. Ce a anunțat

Anca Alexandrescu a decis să ia o pauză de la viața politică și să revină la meseria de bază. Jurnalista a anunțat că își va relua activitatea pe micul ecran în postura de moderatoare TV.

Ea consideră această decizie ca o modalitate de a-și respecta angajamentele făcute în campanie, chiar dacă nu va ocupa funcția de primar.

„Începând de mâine seară redevin moderator TV, Anca Alexandrescu, pentru că trebuie să-mi țin promisiunile față de miile de bucureșteni cu care m-am întâlnit în această săptămână. Am obligația să mă reîntorc și să fac ceea ce am promis, pentru a ne putea recupera țara”, a declarat ea, potrivit .

De ce a fost prezența la vot atât de scăzută, potrivit Ancăi Alexandrescu

Jurnalista s-a arătat dezamăgită de prezența redusă la urne, un fenomen pe care îl atribuie pierderii încrederii românilor după anularea alegerilor prezidențiale. În plus, a criticat susținătorii suveraniști care au preferat activismul online în detrimentul participării la vot.

„Îmi pare foarte rău că nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot. Nu stând în fața calculatoarelor sau în fața televizorului. Este doar începutul.”, a subliniat Anca Alexandrescu.

Totodată, a respins zvonurile conform cărora ar intenționa să îi ia locul lui George Simion în conducerea AUR:

„Nu, nu am să îi iau locul lui . Nu am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului. Este un lucru pe care l-am declarat de foarte mulți ani.”, a mai spus ea.