B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut alegerile: “Îmi pare foarte rău”

Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut alegerile: “Îmi pare foarte rău”

Ana Maria
08 dec. 2025, 15:26
Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut alegerile: “Îmi pare foarte rău”
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. Decizia luată de Anca Alexandrescu, după înfrângerea la alegerile locale. Ce a anunțat
  2. De ce a fost prezența la vot atât de scăzută, potrivit Ancăi Alexandrescu

Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut Primăria Generală. Alegerile locale pentru Primăria Capitalei s-au încheiat cu o victorie clară a liberalului Ciprian Ciucu, care a obținut 36,16% din voturi, conform datelor oficiale de la Autoritatea Electorală Permanentă.

Pe locul doi în preferințele bucureștenilor s-a clasat jurnalista Anca Alexandrescu, cu un procent impresionant de 21,94%. Ea l-a depășit astfel pe candidatul PSD, Daniel Băluță, care a obținut 20,51%, sub așteptările partidului.

Decizia luată de Anca Alexandrescu, după înfrângerea la alegerile locale. Ce a anunțat

Anca Alexandrescu a decis să ia o pauză de la viața politică și să revină la meseria de bază. Jurnalista a anunțat că își va relua activitatea pe micul ecran în postura de moderatoare TV.

Ea consideră această decizie ca o modalitate de a-și respecta angajamentele făcute în campanie, chiar dacă nu va ocupa funcția de primar.

„Începând de mâine seară redevin moderator TV, Anca Alexandrescu, pentru că trebuie să-mi țin promisiunile față de miile de bucureșteni cu care m-am întâlnit în această săptămână. Am obligația să mă reîntorc și să fac ceea ce am promis, pentru a ne putea recupera țara”, a declarat ea, potrivit Fanatik.

De ce a fost prezența la vot atât de scăzută, potrivit Ancăi Alexandrescu

Jurnalista s-a arătat dezamăgită de prezența redusă la urne, un fenomen pe care îl atribuie pierderii încrederii românilor după anularea alegerilor prezidențiale. În plus, a criticat susținătorii suveraniști care au preferat activismul online în detrimentul participării la vot.

„Îmi pare foarte rău că nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot. Nu stând în fața calculatoarelor sau în fața televizorului. Este doar începutul.”, a subliniat Anca Alexandrescu.

Totodată, a respins zvonurile conform cărora ar intenționa să îi ia locul lui George Simion în conducerea AUR:

„Nu, nu am să îi iau locul lui George Simion. Nu am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului. Este un lucru pe care l-am declarat de foarte mulți ani.”, a mai spus ea.

Tags:
Citește și...
Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament
Politică
Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament
Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București
Politică
Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Politică
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Politică
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Politică
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Pîslaru face plângere la Parchetul European. Ministrul reclamă achizițiile de microbuze școlare la suprapreț. Ancheta l-ar putea viza și pe Ilie Bolojan
Politică
Pîslaru face plângere la Parchetul European. Ministrul reclamă achizițiile de microbuze școlare la suprapreț. Ancheta l-ar putea viza și pe Ilie Bolojan
Tensiuni mari în USR după înfrângerea la alegerile din Capitală. Dominic Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi (VIDEO)
Politică
Tensiuni mari în USR după înfrângerea la alegerile din Capitală. Dominic Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi (VIDEO)
Exclusiv. Alegerile pentru București în cifre. Cea mai slabă prezență la vot din istoria sistemului într-un singur tur. Ce reprezentativitate are noul primar general
Politică
Exclusiv. Alegerile pentru București în cifre. Cea mai slabă prezență la vot din istoria sistemului într-un singur tur. Ce reprezentativitate are noul primar general
Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
Politică
Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
Ultima oră
16:01 - Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament
15:29 - Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București
15:05 - Netflix anunță data lansării unui mult așteptat film. Cât mai au de așteptat fanii
15:05 - Actrița Ada Condeescu a dezvăluit rutina ei de beauty și secretele pentru un stil de viață sănătos
14:44 - PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
14:35 - Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului
14:30 - Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
14:07 - Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
13:58 - CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
13:55 - Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime