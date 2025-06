Deputatul care a fost exclus din partidul Dianei Șoșoacă rupe tăcerea: „Adevărul e simplu”

ul Ciprian Ciubuc, care a fost exclus, din partidul S.O.S. România al Dianei , a menționat că îşi va continua mandatul ca „deputat suveranist independent”, „liber de dictatură internă”. De asemenea, el a precizat că nu a greşit cu nimic prin faptul că s-a „opus ca partidul să ajungă brelocul dnei Partid”, potrivit .

„România are nevoie de oameni asumaţi care nu se pleacă în faţa abuzului de putere, dictaturii şi trădării principiilor suveraniste. Sunt şi rămân un suveranist convins. De aceea, nu pot rămâne complice la o conducere discreţionară, lipsită de transparenţă şi responsabilitate, la un om ce şi-a luat partidul pe persoană fizică care a confiscat valorile naţionaliste şi le foloseşte în scop personal”, a declarat Ciprian Ciubuc.

„Nu am greşit cu nimic că m-am opus ca partidul să ajungă brelocul dnei Partid”

„Pentru aceste poziţii, mi s-a răspuns cu ameninţări, jigniri, umilinţe şi linşaj intern şi public şi acum cu un vot de excludere din grup, dictat de un birou executiv controlat de un singur om – Dna Partid. Adevărul e simplu: nu am greşit cu nimic că m-am opus ca partidul să ajungă brelocul dnei Partid, vinovăţia mea este că am spus adevărul, că am apărat interesul naţional şi că am cerut ordine într-un partid care se pretinde salvatorul României. Nu mă dau la o parte. Nu-mi dau demisia. Mă lupt. Rămân fidel jurământului de deputat şi poporului român. Suveranismul nu înseamnă scandal, injurii, blesteme, interese personale şi cultul unei persoane. Suveranismul înseamnă muncă faţă de ţară şi popor, respect faţă de ţară şi curaj în faţa tiraniei, fie ea şi internă”, a mai adăugat Ciubuc.

„De astăzi, îmi voi continua mandatul ca deputat suveranist independent, apărător al valorilor care m-au consacrat, liber de dictatură internă, liber să vorbesc şi să acţionez pentru binele românilor. România nu este un partid. România este patria noastră. Şi voi lupta pentru ea până la capăt”, a mai precizat deputatul.

Amintim că, marți, Grupul parlamentar al S.O.S. România din Camera Deputaţilor a anunţat la Biroul permanent excluderea deputatului Ciprian Ciubuc.