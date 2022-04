Deputatul USR Filip Havârneanu, incoerent într-un discurs în Parlament. Patru colegi spun că era băut, el susține că lua calmante puternice

Filip Havârneanu (27 de ani), deputat USR de Iași, a susținut miercuri, în Parlament, o declarație în care a vorbit greoi, s-a poticnit des și a tot gesticulat. Patru colegi de-ai săi au declarat pentru că acesta se comporta ca un om beat și că mirosea a alcool. Havârneanu, în schimb, a spus că e nevoit să ia calmante puternice din cauza unui accident pe care l-a suferit în urmă cu două săptămâni.

Havârneanu, sub influența băuturilor alcoolice?

Filip Havârneanu a ajuns miercuri în Parlament și de dimineață a susținut un discurs de la tribună, în care a vorbit despre deplasarea pe care a făcut-o în Ucraina alături de alți doi aleși din USR (Diana Stoica și Vlad Gheorghe). Ei a fost inclusiv la Kiev, dar și zonele Bucha și Irpin.

Numai că a avut un comportament deloc caracteristic lui: tot gesticula, vorbea greoi, se poticnea și tăia cuvintele.

Patru deputați USR au spus pentru Libertatea că, în dimineața respectivă, colegul lor s-a comportat ca un om beat și mirosea a alcool.

„Au fost colegi care încercau să îl oprească să vorbească cu oamenii, i s-a spus să plece acasă. Cei care au stat lângă el spun că mirosea puternic a alcool, eu am văzut doar că se comporta și vorbea ca un om beat. Nu se poate așa ceva, vorbim de oameni noi în politică, dar nu orice fel de oameni”, a spus un deputat USR din zona Transilvaniei, pentru Libertatea.

Victor Ilie, deputat USR de Brașov, a declarat că în dimineața respectivă colegul său „vorbea ciudat și era mai glumeț, iar discursul l-a văzut toată lumea”. El a precizat, însă, că a stat aproape de Filip atunci și „nu am simțit miros de alcool”.

Cum se apără Havârneanu

În replică, Filip Havârneanu a susținut că e nevoit să ia niște calmante foarte puternice deoarece acum două săptămâni a suferit un accident și medicul i-a spus să stea la pat pentru recuperare 21 de zile, dar el nu poate face asta.

„Fiind un om de acțiune, nu am ascultat medicul. Pentru a face față tuturor solicitărilor, am rezistat în această perioadă cu calmante, pentru a putea rămâne în picioare. Este adevărat că prestația mea de la pupitrul Parlamentului nu a fost cea mai bună. Oboseala acumulată pe durata deplasării în Kiev, zilele în care nu m-am hrănit și nu am dat corpului pauza de refacere și-au spus cuvântul. Medicamentele care mă ajută să nu clachez de durere fizică dau și ele de asemenea o stare de moleșeală și somnolență, efecte pe care am crezut că pot să le ignor. Pe de altă parte, ceea ce am trăit, văzut și simțit în orașele masacrate m-a zguduit emoțional, nimeni nu este de piatră”, a transmis Filip Hăvârneanu.