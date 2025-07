Derapaj. Anamaria Gavrilă, mesaj vulgar la adresa lui Viktor Orban. Ce a scris șefa POT

Anamaria Gavrilă, lidera POT, a postat un mesaj suburban la adresa premierului Ungariei, Viktor Orban, venit zilele acestea în România pentru a participa, ca în fiecare an, la Școala de Vară de la Băile Tușnad.

Ce comentariu a făcut Anamaria Gavrilă despre Viktor Orban

„Cei care o au mică întotdeauna au visat să o aibă mare.

It is what it is”, a scris Anamaria Gavrilă, pe Facebook.

Ea a atașat și o captură cu postarea în care Viktor Orban că a ajuns în România: „Am ajuns la București, pământ românesc. Hai la noapte în Transilvania!”.

În fața reacțiilor primite, Gavrilă a lăsat comentariul: „Se pare că semenii noștri au o problemă cu ce am spus eu, nu cu ce a spus Viktor Orban…”.

De ce a venit Viktor Orban în România

Premierul Ungariei a ajuns în România pentru a participa la cea de-a 34-a ediții a Universității de Vară „Tusvanyos” de la Băile Tușnad. El e așteptat să-și țină tradiționalul discurs sâmbătă.

La dezbaterile din această săptămână vor fi prezenţi numeroşi membri ai Guvernului ungar, inclusiv miniştri şi secretari de stat, dar şi reprezentanţii UDMR din Guvernul României. Printre aceștia se numără vicepremierul Tanczos Barna sau ministrul Culturii, Demeter Andras.

Ce au discutat Viktor Orban și Ilie Bolojan

Miercuri, Viktor Orban a trecut prin București, unde a avut cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

„Discuțiile au vizat în principal creșterea schimburilor comerciale – care au depășit 13,3 miliarde de euro în 2024 – și dezvoltarea unor proiecte comune de infrastructură și interconectare.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat și direcțiile principale ale poziției României în UE, subliniind nevoia de unitate și solidaritate în fața provocărilor actuale”, Guvernul României, după întâlnirea informală.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a spus că discuția dintre Ilie Bolojan și Viktor Orban a fost