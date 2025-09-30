Președintele Nicușor Dan și președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, s-au întâlnit, marți, la Timișoara. Cei doi au purtat discuții despre mai multe teme, iar Simonis a explicat ce a vorbit cu șeful Statului.

Nicușor Dan se află la Timișoara cu ocazia „Timișoara Cities Summit”, primul summit european dedicat orașelor din UE și din țările candidate.

Ce au discutat Nicușor Dan și Alfred Simonis

Președintele CJ Timiș a dezvăluit că el și Nicușor Dan au purtat discuții pe teme, precum importanța Institutului Regional de Oncologie Timișoara, necesitatea unui nou stadion, investițiile în infrastructură, în special autostrada Timișoara-Moravița care leagă România de Serbia, în salvarea patrimoniului cultural al județului Timiș, dar și rezultatul alegerilor din Republica Moldova.

„Discuțiile noastre au avut ca puncte principale investițiile pe care le derulăm în acest moment, dar mai ales ceea ce ne dorim să dezvoltăm în anii următori. Importanța Institutului Regional de Oncologie Timișoara, necesitatea unui nou stadion, investițiile în infrastructură, în special autostrada Timișoara-Moravița care leagă România de Serbia, în salvarea patrimoniului cultural al județului nostru, dar și multe altele, le-am prezentat președintelui. De asemenea, parcursul pro-european al României, stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene, dar și rezultatul alegerilor din Republica Moldova au fost și acestea teme pe care le-am atins cu Președintele Dan. Astfel de întâlniri, pe lângă partea protocolară, sunt importante pentru a aduce la cunoștință decidenților naționali realitatea la zi din teritoriu, nevoile administrației publice locale, dar mai ales ale oamenilor. Ne dorim o colaborare deschisă cu administrația prezidențială, una bazată pe încredere și dialog’, arată președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, într-o

Ce a spus președintele României în cadrul „Timișoara Cities Summit”

„Dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderare efectivă, România le-a făcut.

Deci poate că – tocmai pentru că există această competiție geopolitică între Europa și alte modele – poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte și poate că, după aderare, țări care, ca și România acum 20 de ani, n-ar fi suficient de pregătite vor putea să facă acele progrese. Întrebarea care se pune este de ce societăți din aceste țări nu pun suficientă presiune pe decidenții politici pentru ca acest proces să se întâmple mai repede. Și poate că răspunsul la această întrebare este în interiorul Uniunii înseși. Poate că noi nu suntem suficient de competitivi, poate că noi nu suntem suficient de flexibili economic, și poate că din cauza asta nu suntem, cum am spus, suficient de atractivi pentru țările astea, pentru ca societățile din țările lor să pună presiune pentru reformele care să le aducă în stadiul de a fi incluse în Uniune. Și asta este o temă la care trebuie fiecare dintre noi să reflectăm.

A doua chestiune – relația dintre marile orașe europene, relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene, și aici, din nou, vreau să spun foarte direct că este o relație dezechilibrată. Pentru că marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea de fapt, cele care aduc valoarea economică, și, în relația cu autoritățile naționale, acest fapt nu este recunoscut și resurse care ar face ca aceste orașe să se dezvolte și mai bine și să aducă mai multe prosperitate țării nu sunt alocate. Îmi aduc aminte de nenumăratele discuții pe care le-am avut în calitate de primar cu autoritățile naționale, îmi aduc aminte de rugămintea de a introduce câteva amărâte de tramvaie în PNRR. Faptul că eram primarul Bucureștiului pur și simplu nu a contat în momentul acela. Și e lăudabil ca marile orașe europene să creeze o rețea în care să încerce să-și impună la nivel european punctul de vedere. Eu o să fiu printre cei care o să susțină în interiorul Consiliului European un rol mai mare în procesul de decizie al asociațiilor reprezentative ale orașelor. Dar adevărul este că punctul lor de vedere nu se aude în momentul acesta”, a afirmat Nicușor Dan.