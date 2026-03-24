Detalii din dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu. Un dosar amplu care a fost deschis pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale scoate la lumină acuzații serioase legate de promovarea unor ideologii extremiste și de posibile conexiuni controversate.

Potrivit anchetatorilor, în ultimii ani, prin apariții publice și declarații repetate, acesta ar fi încercat să influențeze percepția publică asupra mișcării legionare. Contextul este unul mai larg, care include relații cu persoane investigate și suspiciuni privind o eventuală plecare din țară.

Dosarul analizat de arată în detaliu modul în care procurorii și-au fundamentat acuzațiile de propagandă legionară în cazul lui Călin Georgescu.

Detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Cum ar fi încercat să schimbe percepția asupra legionarismului

Anchetatorii susțin că, în perioada 2020-2025, declarațiile publice ale lui Călin Georgescu au urmărit „de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a curentului fascist și a mișcării legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a și a figurilor istorice conexate acestei ideologii”.

În acest context, procurorii au analizat mai multe intervenții publice, inclusiv un discurs susținut în octombrie 2021, în Piața Universității. Potrivit documentelor din dosar, acesta „a reprodus nu doar cuvintele, dar și gesturile și tonul mareșalului Ion Antonescu în discursul ținut la marea adunare legionară din 6 octombrie 1940”.

De asemenea, în rechizitoriu se precizează că „Examinând conduita sa publică în perioada de referință s-a constatat că acesta, în mod ilicit, a afirmat de-a lungul timpului, în perioada 16 iunie 2020-16 mai 2025, în interviuri, declarații, ori postări în online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare”.

Procurorii mai arată că structura discursurilor, temele abordate și publicul țintă ar fi fost alese astfel încât să atragă susținători pentru aceste idei.

Ce legături ar avea cu persoane investigate pentru extremism

În dosar sunt menționate și relațiile lui Călin Georgescu cu persoane aflate în atenția autorităților.

Potrivit anchetatorilor, „cercul personal al inculpatului (n.r. Al lui Călin Georgescu) include indivizi cunoscuți cu preocupări antidemocratice, susținători și promotori ai ideilor fasciste, legionare, xenofobe și negaționiste”.

Printre numele invocate apare Marian Motocu, trimis în judecată pentru propagandă legionară și incitare la ură. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit în telefonul acestuia materiale care ar indica o relație apropiată cu Georgescu, inclusiv un mesaj în care acesta îi spunea că „va avea locul lui” într-unul dintre „planurile” sale, conform .

Totodată, procurorii indică posibile conexiuni între Motocu și alte persoane investigate, inclusiv Adrian Robertin Dinu, implicat într-un dosar de trădare cu ramificații externe.

Detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Există suspiciuni privind o grupare organizată?

Anchetatorii susțin că există indicii privind existența unei rețele cu orientare extremistă, activă în mai multe județe.

Potrivit acestora, gruparea ar fi urmărit „coagularea unui nucleu cu orientare de extrema dreapta sub cupola unei mișcări naționale care în final să comită violențe împotriva politicienilor, evreilor, judecătorilor, partidelor politice sau străinilor”.

În același dosar se arată că o parte dintre persoanele implicate ar fi fost foști militari.

Procurorii consideră că relațiile lui Georgescu cu persoane precum Marian Motocu sau Eugen Sechilă sunt relevante pentru a înțelege direcția ideologică promovată, inclusiv în ceea ce privește „principiile specifice acestui curent politico-religios de extremă dreapta, precum ultranaționalismul, și acceptarea posibilității utilizării violenței pentru atingerea unor scopuri caracterizate drept legitime”.

Numele lui Călin Georgescu apare și într-un alt dosar, în care este vizat alături de Horațiu Potra. În această cauză, acuzațiile vizează tentativa de răsturnare a ordinii constituționale.

A încercat să părăsească România pentru a evita ancheta?

Documentele din dosar arată că, în iunie 2025, procurorii au solicitat aprobarea instanței pentru monitorizarea lui Georgescu.

Motivul invocat a fost existența unor informații potrivit cărora acesta ar fi intenționat să părăsească țara pentru a se sustrage anchetei. Concret, anchetatorii susțineau că urma să se întâlnească cu o persoană care ar fi putut facilita plecarea sa din România.

Deși măsura supravegherii a fost aprobată, aceste suspiciuni nu au fost confirmate ulterior.

Informațiile au apărut la scurt timp după ce Călin Georgescu anunțase retragerea din viața publică și depusese documente medicale care ar fi justificat o posibilă deplasare în Israel pentru investigații.