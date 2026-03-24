Detalii din dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu. Ce probe au adunat anchetatorii

Ana Maria
24 mart. 2026, 08:34
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Cum ar fi încercat să schimbe percepția asupra legionarismului
  2. Ce legături ar avea cu persoane investigate pentru extremism
  3. Detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Există suspiciuni privind o grupare organizată?
  4. A încercat să părăsească România pentru a evita ancheta?

Detalii din dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu. Un dosar amplu care a fost deschis pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale scoate la lumină acuzații serioase legate de promovarea unor ideologii extremiste și de posibile conexiuni controversate.

Potrivit anchetatorilor, în ultimii ani, prin apariții publice și declarații repetate, acesta ar fi încercat să influențeze percepția publică asupra mișcării legionare. Contextul este unul mai larg, care include relații cu persoane investigate și suspiciuni privind o eventuală plecare din țară.

Dosarul analizat de Digi24 arată în detaliu modul în care procurorii și-au fundamentat acuzațiile de propagandă legionară în cazul lui Călin Georgescu.

Detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Cum ar fi încercat să schimbe percepția asupra legionarismului

Anchetatorii susțin că, în perioada 2020-2025, declarațiile publice ale lui Călin Georgescu au urmărit „de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a curentului fascist și a mișcării legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii”.

În acest context, procurorii au analizat mai multe intervenții publice, inclusiv un discurs susținut în octombrie 2021, în Piața Universității. Potrivit documentelor din dosar, acesta „a reprodus nu doar cuvintele, dar și gesturile și tonul mareșalului Ion Antonescu în discursul ținut la marea adunare legionară din 6 octombrie 1940”.

De asemenea, în rechizitoriu se precizează că „Examinând conduita sa publică în perioada de referință s-a constatat că acesta, în mod ilicit, a afirmat de-a lungul timpului, în perioada 16 iunie 2020-16 mai 2025, în interviuri, declarații, ori postări în online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare”.

Procurorii mai arată că structura discursurilor, temele abordate și publicul țintă ar fi fost alese astfel încât să atragă susținători pentru aceste idei.

Ce legături ar avea cu persoane investigate pentru extremism

În dosar sunt menționate și relațiile lui Călin Georgescu cu persoane aflate în atenția autorităților.

Potrivit anchetatorilor, „cercul personal al inculpatului (n.r. Al lui Călin Georgescu) include indivizi cunoscuți cu preocupări antidemocratice, susținători și promotori ai ideilor fasciste, legionare, xenofobe și negaționiste”.

Printre numele invocate apare Marian Motocu, trimis în judecată pentru propagandă legionară și incitare la ură. În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit în telefonul acestuia materiale care ar indica o relație apropiată cu Georgescu, inclusiv un mesaj în care acesta îi spunea că „va avea locul lui” într-unul dintre „planurile” sale, conform Știripesurse.

Totodată, procurorii indică posibile conexiuni între Motocu și alte persoane investigate, inclusiv Adrian Robertin Dinu, implicat într-un dosar de trădare cu ramificații externe.

Detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Există suspiciuni privind o grupare organizată?

Anchetatorii susțin că există indicii privind existența unei rețele cu orientare extremistă, activă în mai multe județe.

Potrivit acestora, gruparea ar fi urmărit „coagularea unui nucleu cu orientare de extrema dreapta sub cupola unei mișcări naționale care în final să comită violențe împotriva politicienilor, evreilor, judecătorilor, partidelor politice sau străinilor”.

În același dosar se arată că o parte dintre persoanele implicate ar fi fost foști militari.

Procurorii consideră că relațiile lui Georgescu cu persoane precum Marian Motocu sau Eugen Sechilă sunt relevante pentru a înțelege direcția ideologică promovată, inclusiv în ceea ce privește „principiile specifice acestui curent politico-religios de extremă dreapta, precum ultranaționalismul, și acceptarea posibilității utilizării violenței pentru atingerea unor scopuri caracterizate drept legitime”.

Numele lui Călin Georgescu apare și într-un alt dosar, în care este vizat alături de Horațiu Potra. În această cauză, acuzațiile vizează tentativa de răsturnare a ordinii constituționale.

A încercat să părăsească România pentru a evita ancheta?

Documentele din dosar arată că, în iunie 2025, procurorii au solicitat aprobarea instanței pentru monitorizarea lui Georgescu.

Motivul invocat a fost existența unor informații potrivit cărora acesta ar fi intenționat să părăsească țara pentru a se sustrage anchetei. Concret, anchetatorii susțineau că urma să se întâlnească cu o persoană care ar fi putut facilita plecarea sa din România.

Deși măsura supravegherii a fost aprobată, aceste suspiciuni nu au fost confirmate ulterior.

Informațiile au apărut la scurt timp după ce Călin Georgescu anunțase retragerea din viața publică și depusese documente medicale care ar fi justificat o posibilă deplasare în Israel pentru investigații.

Citește și...
Opt membri ai AUR au dat în judecată partidul ca să-și recupereze banii cheltuiți la europarlamentare. Cinci dintre ei au luat bani împrumut de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS. Ce a decis instanța
Politică
Opt membri ai AUR au dat în judecată partidul ca să-și recupereze banii cheltuiți la europarlamentare. Cinci dintre ei au luat bani împrumut de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS. Ce a decis instanța
Radu Miruță explică de ce sprijinul nostru pentru SUA nu e o operațiune ofensivă: „Vă spun o chestie oarecum internă” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță explică de ce sprijinul nostru pentru SUA nu e o operațiune ofensivă: „Vă spun o chestie oarecum internă” (VIDEO)
Miruță: „Nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz”. Ce angajament și-a asumat România (VIDEO)
Politică
Miruță: „Nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz”. Ce angajament și-a asumat România (VIDEO)
Un oficial iranian avertizează: Bazele folosite împotriva noastră pot fi lovite / Reacția ministrului Radu Miruță (VIDEO)
Politică
Un oficial iranian avertizează: Bazele folosite împotriva noastră pot fi lovite / Reacția ministrului Radu Miruță (VIDEO)
Ce sancțiune au primit deputații SOS România care au făcut scandal în Parlament
Politică
Ce sancțiune au primit deputații SOS România care au făcut scandal în Parlament
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional
Politică
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional
AUR propune 10 proiecte „prioritare”. Printre ele, desființarea CNA şi a CNCD (VIDEO)
Politică
AUR propune 10 proiecte „prioritare”. Printre ele, desființarea CNA şi a CNCD (VIDEO)
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Politică
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
Politică
Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz
Politică
Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz
09:34 - Croazierele, noul trend al românilor pentru vacanțe. Destinații, prețuri și tendințe 2026–2027. Atlanticul ia locul Orientului Mijlociu în preferințe
09:08 - Vremea, 24 martie: temperaturi în creștere și precipitații slabe în zonele montane
09:05 - Afaceri din pandemie anchetate după șapte ani. Percheziții la firme suspectate de evaziune. Prejudiciul se ridică la 4 milioane de lei
09:00 - Prognoza meteo ANM: Cum va fi vremea de Paște și ce urmează în următoarele patru săptămâni
08:59 - Prețul motorinei standard a atins un nou record în România. Cât au ajuns să coste carburanții marți, 24 martie
08:35 - Meningita, boala care poate evolua în câteva ore. Care sunt simptomele la copii și adulți și cât costă vaccinurile în România
08:32 - CSM încearcă încă o dată cu Florența și Voineag. Secția de procurori se reia votul pentru avizarea celor doi candidați
08:30 - Guvernul adoptă o ordonanță de urgență pentru criza prețurilor la țiței și produse petroliere
07:49 - Raiduri rusești în centrul și sudul Ucrainei. Președintele Zelenski avertizează asupra unui atac masiv
07:29 - România participă la summitul global pentru educația digitală a copiilor, la invitația Melaniei Trump