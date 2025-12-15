B1 Inregistrari!
Diana Buzoianu refuză să demisioneze după votul din Senat. Ministrul Mediului își păstrează funcția

Adrian Teampău
15 dec. 2025, 19:58
Sursa Foto: Facebook - Diana Buzoianu
Cuprins
  1. Diana Buzoianu refuză să demisioneze
  2. Demisia ministrului cerută prin moțiune

Diana Buzoianu nu renunță la funcția de ministru al Mediului, în ciuda votului de neîncredere primit la moțiunea simplă din Senat. Ea a anunțat că refuză să-și depună demisia, așa cum i-au cerut majoritatea parlamentarilor.

Rezultatul votului la moţiunea simplă era previzibil, dat fiind că împotriva actualului ministru al Mediului s-au coalizat senatori din mai multe partie. Premierul Ilie Bolojan, care tocmai trecuse printr-o moțiune de cenzură, nu a fost capabil să-și apere colaboratoarea din echipa guvernamentală. El a fost prezent la dezbatere, însă a evitat să ia cuvântul.

Astfel, moțiunea simplă care a vizat-o pe Diana Buzoianu a trecut cu 74 de voturi „pentru”, 43 „împotrivă” şi o abţinere. Ea a refuzat să-și dea demisia, așa cum prevede cutuma, în cazul miniștrilor care primesc vot de neîncredere. De altfel, nu este primul ministru aflat în această situației. Buzoianu a acuzat un așa zis-șantaj la care ar fi fost supusă, fără să dea detalii.

„Rezultatul votului la moţiune nu este unul surprinzător. Am mers în Parlament pentru că eu chiar cred că este nevoie să fie date toate informaţiile necesare. În mod evident această moţiune nu avea la bază găsirea unor soluţii ci doar fabricarea unor vinovaţi, ca să se mai caţere anumite persoane pe acest subiect. Eu am spus foarte clar de la bun început: nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, şi în niciun caz nu voi putea fi şantajată cu funcţia”, a precizat Buzoianu.

Moţiunea simplă iniţiată de AUR, intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu” a fost depusă în contextul crizei apei potabile.

Semnatarii documentului au solicitat demisia lui Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Aceștia au acuzat-o că ignoră situația barajelor hidrologice din România. În replică, Buzoianu a dat vina pe subalternii săi de la nivel local pentru ceea ce s-a întâmplat, refuzând să-și asume vreo responsabilitate.

În discursul pe care l-a susținut în Senat, a încercat să mute disputa cu senatorii în domeniul feminismului, acuzându-i mai mult sau mai puțin voalat de misoginism. Ea a făcut referire la „bărbaţi de peste 50 de ani care văd o femeie tânără strigă imediat «incompetenţă»”. Așa a înțeles să răspundă atacurilor venite din partea unor vorbitori de la tribuna Senatului.

