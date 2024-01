Diana Buzoianu (USR): „UDMR are în continuare reprezentanți printre secretarii de stat. E greu de argumentat că sunt în afara guvernării”

Deputata USR Diana Buzoianu a declarat, într-o intervenție pentru emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Răzvan Buzăianu, că e o falsă idee că UDMR se află în afara guvernării, având în vedere că dețin încă funcții cheie în administrația centrală:

Diana Buzoianu, despre perspectiva revenirii UDMR la guvernare

„Faptic vorbind, UDMR are în continuare reprezentanți și printre secretarii de stat și în funcții importante din țară. E greu cumva de argumentat cum sunt în afara guvernării, căci nu prea sunt totuși în afara guvernării.

Noi suntem un partid care am arătat de-a lungul timpului că atâta timp cât nu putem să ducem reformele mai departe pentru noi fiind mai importante reformele, nu putem de dragul unor funcții sau de dragul unor onoruri să rămânem și în guvernare. Când am fost dați afară d ela guvernare noi am făcut alianță cu PNL-ul în virtutea unor reforme pe care ni le doream. Când nu am mai putut să ducem acele reforme mai departe nu am mai avut acea guvernare. Pentru noi erau mai importante reformele”.

Întrebată dacă UDMR va fi cooptat de USR în viitor pentru a permite construcția unei majorități, Diana Buzoianu a precizat:

„Nu am avut momentan aceste discuții. Pentru noi, relevante sunt alegerile. Oricum, România se confruntă astăzi cu niște crize la care nu criteriile etnice sunt baza. Tot tumultul acesta social cu profesorii, cu medicii, fermierii, transportatorii și multe alte categorii sociale care sunt împinse în faliment, nefinanțate, toate acestea nu au probleme etnice”.