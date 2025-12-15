Testul Coaliției se dă la Senat. Se votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Ce semnale vin de la PSD

Senatul va dezbate şi vota luni moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Iar semnalele din partea PSD arată că senatorii social-democrați ar putea vota moțiunea.

Trădează PSD Coaliția la moțiunea împotriva lui Buzoianu

Semnatarii moţiunii simple cer demisia ministrului Mediului, , pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa şi pentru că ar fi ignorat situația barajelor din România.

Chiar dacă nu au semnat moțiunea, social-democrații ar putea să o voteze, după cum a dat semnalul liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Plină de țâfnă, ministra habarnistă vorbește de onoare. Demisia de onoare a directorului general pentru care a girat și căruia i-a mulțumit pentru ce a făcut.

DOREL trăiește în lumea lui și minte cum respiră. Zice că nu are nicio răspundere pentru că de două săptămâni 120.000 de oameni n-au apă potabilă.

Ireal! Ne vedem la moțiune!, a scris pe Facebook, Daniel Zamfir.

Ce acuzații îi aduce AUR Dianei Buzoianu

Senatorii AUR, cei care au inițiat și semnat moțiunea simplă împotriva , o acuză de incompetenţă, care a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a peste 100.000 de locuitori, închiderea spitalelor din judeţul Prahova, a centralei de la Brazi, a unităților de învățământ și a instituțiilor publice.

„Locuitorii a 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, precum Câmpina, Băicoi, Slănic, Vălenii de Munte, Breaza, Comarnic şi zeci de sate aferente, sunt victimele unui sistem incompetent, ignorant şi falimentar. La robinete s-a furnizat timp de mai bine de o săptămână, în cel mai bun caz, aer, iar în cel mai rău caz un amestec toxic de nămol şi bacterii, punând în pericol sănătatea publică a peste 100.000 de mii de locuitori, dar şi sistemul energetic naţional.

Totul, din cauza incompetenţei Dianei Buzoianu, care, deşi a ştiut despre procedura de golire a barajului Paltinu, a uitat care îi sunt atribuţiile. A uitat că trebuie să împiedice producerea unei catastrofe.”, se susţine în moţiune.

Semnatarii moţiunii îl critică pe premierul Ilie Bolojan că nu a dispus propria investigare şi nu a apelat la Corpul său de control pentru clarificarea responsabilităţilor.

„În încercarea de a-şi acoperi incompetenţa, ministrul Buzoianu a găsit repede ţapi ispăşitori, împărţind în stânga şi în dreapta declaraţii prin care a cerut demiteri şi demisii, când în mod normal demisia sa ar fi fost cea care s-ar fi impus în acest caz.

Această moţiune îşi propune să transmită un semnal politic ferm privitor la incompetenţa, indiferenţa, inactivitatea şi lipsa de reacţie a ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. Este clar că ministerul condus de Diana Buzoianu a tratat criza din Prahova ca pe o problemă locală, ignorând apelurile disperate ale primarilor şi ale cetăţenilor.

Prin această moţiune simplă, Senatul României vă cere să luaţi imediat toate măsurile necesare pentru ca politicile publice ale acestei ţări să nu mai fie lăsate pe mâna incompetenţilor şi a impostorilor. România merită mai mult!”, se mai arată în textul moţiunii.