B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sare coaliția în aer după votul PSD de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu? Ce spun Grindeanu, Fritz și Kelemen Hunor (VIDEO)

Sare coaliția în aer după votul PSD de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu? Ce spun Grindeanu, Fritz și Kelemen Hunor (VIDEO)

Adrian A
16 dec. 2025, 12:43
Sare coaliția în aer după votul PSD de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu? Ce spun Grindeanu, Fritz și Kelemen Hunor (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Kelemen Hunor îi bate obrazul lui Grindeanu
  2. Schimb de replici între Grindeanu și Fritz

Votul PSD de la moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu ar putea arunca în aer coaliția de guvernare. Dominic Fritz îl acuză pe Grindeanu că nu a respectat protocolul, șeful PSD spune că a anunțat din timp cum vor vota oamenii lui. În rol de mediator între cele două părți, Kelemen Hunor spune că PSD a încălcat înțelegerea, însă coaliția nu cade de la asta.

Kelemen Hunor îi bate obrazul lui Grindeanu

Kelemen Hunor afirmă că votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu poate fi văzut ca o încălcare a protocolului coaliției. Nu se face așa ceva, spune șeful UDMR.

„Dacă avem nemulțumiri, discutăm în coaliție. Dar dacă stai în coaliție nu votezi o moțiune, asta e abordarea mea și rămâne abordarea mea. Este nevoie de dialog permanent. Nu există nicio sancțiune în protocolul de coaliție pentru ce a făcut PSD. Această formulă de coaliție este ceva necesar.

Risc de rupere există?

Nu, nu. Coaliția merge mai departe, nu există niciun risc de rupere.”, a declarat Kelemen Hunor.

Schimb de replici între Grindeanu și Fritz

Ironic este că, în timp ce PSD vota împotriva Dianei Buzoianu, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz stăteau unul lângă altul la un eveniment în Timișoara.

Grindeanu afirmă că ce au făcut oamenii lui este ceva normal.

„În ceea ce privește moțiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, acest lucru noi l-am anunțat din timp. Noi am marcat managementul catastrofal pe care îl are doamna ministru Buzoianu, la Ministerul Mediului, iar noi am sancționat acest lucru.

L-am anunțat pe primul ministru, săptămâna trecută, de decizia noastră. Nu putem să stăm, chiar dacă suntem parte a acestei coaliții și doar fiindcă suntem parte a acestei coaliții, să nu amendăm proasta gestiune de la Ministerul Mediului.

Am spus, statutul de membru într-o coaliție nu înseamnă că nu vedem lucrurile proaste făcute de către doamna ministru.”, a declarat președintele PSD.

De partea cealaltă, Dominic Fritz, liderul USR, îi cere socoteală lui Grindeanu pentru votul împotriva Dianei Buzoianu.

„Sorin Grindeanu cred că trebuie să dea niște explicații. De ce a semnat un protocol de coaliție unde ne-am asumat cu toții, inclusiv el, prin semnătura lui, că nu va vota astfel de moțiuni și de ce PSD a votat cot la cot cu AUR această moțiune.

Este evidentă o colaborare cu AUR care încearcă să acopere lucruri, lipsa de voință de a face anumite lucruri. De exemplu, Diana Buzoianu cu Romsilva. Și sunt unii care au interes să nu se vorbească de justiție în aceste zile și acoperă cu fumigene.

PSD trebuie să-și clarifice poziția în această guvernare. Nu poate să facă și opoziție și guvernare în același timp.”, a declarat Dominic Fritz.

Tags:
Citește și...
Surse: Subiectul de foc pe care Coaliția vrea să-l decidă până la final de 2025! Ajunge mâine pe masa liderilor
Politică
Surse: Subiectul de foc pe care Coaliția vrea să-l decidă până la final de 2025! Ajunge mâine pe masa liderilor
Ultimul mesaj transmis de Călin Georgescu: „Atât am avut de spus. A sosit ceasul”
Politică
Ultimul mesaj transmis de Călin Georgescu: „Atât am avut de spus. A sosit ceasul”
Raportul CSAT pe anularea alegerilor a ajuns în Parlament. Activitatea CSAT din 2024, dezbătută de parlamentari
Politică
Raportul CSAT pe anularea alegerilor a ajuns în Parlament. Activitatea CSAT din 2024, dezbătută de parlamentari
Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
Politică
Ce a găsit Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce a lăsat Nicușor Dan în urmă
Percheziții DNA la Răzvan Cuc, într-un dosar de mită / UPDATE: Fostul ministru al Transporturilor, audiat de procurorii anticorupție (VIDEO)
Politică
Percheziții DNA la Răzvan Cuc, într-un dosar de mită / UPDATE: Fostul ministru al Transporturilor, audiat de procurorii anticorupție (VIDEO)
Kelemen Hunor acuză PSD că a încălcat protocolul coaliției, votând moțiunea contra lui Buzoianu: „Trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției”
Politică
Kelemen Hunor acuză PSD că a încălcat protocolul coaliției, votând moțiunea contra lui Buzoianu: „Trebuie să recunoaștem că e o problemă în funcționarea coaliției”
Nicușor Dan, vizită oficială în Marea Britanie, marți și miercuri. Cu cine se va întâlni
Politică
Nicușor Dan, vizită oficială în Marea Britanie, marți și miercuri. Cu cine se va întâlni
Kelemen Hunor: „Am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, dar nu am făcut încă reforme”. Când va scădea inflația
Politică
Kelemen Hunor: „Am făcut câţiva paşi mici în direcţia bună, dar nu am făcut încă reforme”. Când va scădea inflația
PSD nu renunță la majorarea salariului minim. Ce va face Sorin Grindeanu pentru alegătorii săi
Politică
PSD nu renunță la majorarea salariului minim. Ce va face Sorin Grindeanu pentru alegătorii săi
Cum vor decurge dezbaterile dezbaterile pe tema justiției de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a invitat magistrații pe 22 decembrie
Politică
Cum vor decurge dezbaterile dezbaterile pe tema justiției de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a invitat magistrații pe 22 decembrie
Ultima oră
14:44 - Motivul pentru care unii pensionari au primit între 490 și 610 lei în plus la pensie, în luna decembrie
14:38 - Tragedie înainte de Crăciun! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalații luminoase
14:38 - Retragerea Simonei Halep continuă să fie analizată de presa americană: „Fanii își aduc aminte cu nostalgie performanțele ei”
14:08 - Legea Novak, contestată la Curtea Constituțională a României. Nicușor Dan nu e de acord cu legea fostului ministru al Sportului
14:07 - Câți români din diaspora mai sunt interesați să investească în România și ce domenii ar alege, potrivit unui sondaj recent
13:59 - Cum reușesc platformele digitale să-i facă dependenți pe copii după modelul păcănelelor. Cazul Roblox
13:56 - „Preotul” condamnat pentru escrocherie revine în atenția poliției! slujbe și donații sub umbrela unui ONG, la Galați
13:55 - Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament
13:44 - Surse: Subiectul de foc pe care Coaliția vrea să-l decidă până la final de 2025! Ajunge mâine pe masa liderilor
13:21 - Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari