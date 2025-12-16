Sare coaliția în aer după votul PSD de la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu? Ce spun Grindeanu, Fritz și Kelemen Hunor (VIDEO)

Votul PSD de la moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu ar putea arunca în aer coaliția de guvernare. Dominic Fritz îl acuză pe Grindeanu că nu a respectat protocolul, șeful PSD spune că a anunțat din timp cum vor vota oamenii lui. În rol de mediator între cele două părți, Kelemen Hunor spune că PSD a încălcat înțelegerea, însă coaliția nu cade de la asta.

Kelemen Hunor îi bate obrazul lui Grindeanu

Kelemen Hunor afirmă că votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu poate fi văzut ca o încălcare a protocolului coaliției. Nu se face așa ceva, spune șeful UDMR.

„Dacă avem nemulțumiri, discutăm în coaliție. Dar dacă stai în coaliție nu votezi o moțiune, asta e abordarea mea și rămâne abordarea mea. Este nevoie de dialog permanent. Nu există nicio sancțiune în protocolul de coaliție pentru ce a făcut PSD. Această formulă de coaliție este ceva necesar.

Risc de rupere există?

Nu, nu. Coaliția merge mai departe, nu există niciun risc de rupere.”, a declarat .

Schimb de replici între Grindeanu și Fritz

Ironic este că, în timp ce PSD vota împotriva Dianei Buzoianu, Sorin Grindeanu și Dominic Fritz stăteau unul lângă altul la un eveniment în Timișoara.

Grindeanu afirmă că ce au făcut oamenii lui este ceva normal.

„În ceea ce privește moțiunea împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, acest lucru noi l-am anunțat din timp. Noi am marcat managementul catastrofal pe care îl are doamna ministru Buzoianu, la Ministerul Mediului, iar noi am sancționat acest lucru.

L-am anunțat pe primul ministru, săptămâna trecută, de decizia noastră. Nu putem să stăm, chiar dacă suntem parte a acestei coaliții și doar fiindcă suntem parte a acestei coaliții, să nu amendăm proasta gestiune de la Ministerul Mediului.

Am spus, statutul de membru într-o coaliție nu înseamnă că nu vedem lucrurile proaste făcute de către doamna ministru.”, a declarat președintele PSD.

De partea cealaltă, , liderul USR, îi cere socoteală lui Grindeanu pentru votul împotriva Dianei Buzoianu.

„Sorin Grindeanu cred că trebuie să dea niște explicații. De ce a semnat un protocol de coaliție unde ne-am asumat cu toții, inclusiv el, prin semnătura lui, că nu va vota astfel de moțiuni și de ce PSD a votat cot la cot cu AUR această moțiune.

Este evidentă o colaborare cu AUR care încearcă să acopere lucruri, lipsa de voință de a face anumite lucruri. De exemplu, Diana Buzoianu cu Romsilva. Și sunt unii care au interes să nu se vorbească de justiție în aceste zile și acoperă cu fumigene.

PSD trebuie să-și clarifice poziția în această guvernare. Nu poate să facă și opoziție și guvernare în același timp.”, a declarat Dominic Fritz.