Șoșoacă, replică pentru procurorii care o anchetează: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet!”

Traian Avarvarei
26 sept. 2025, 12:12
Cuprins
  1. De ce nu a venit Șoșoacă la audierile de marți de la Parchet
  2. Cum a ajuns Șoșoacă să fie suspectă de 11 infracțiuni

Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera SOS România, a declarat că nu intenționează să se sustragă de la ancheta Parchetului General ce o vizează, dar nu a putut ajunge la audierile de marți deoarece „spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc”. Anchetatorii au cerut Parlamentului European să îi ridice imunitatea Dianei Șoșoacă. Ea are calitatea de suspect într-un dosar cu 11 infracțiuni.

De ce nu a venit Șoșoacă la audierile de marți de la Parchet

Diana Șoșoacă a insistat că ea niciodată nu s-a sustras de la vreo anchetă și nici acum nu are de gând să facă acest lucru, dar nu s-a prezentat la Parchet marți, când a fost citată, deoarece era la Bruxelles.

„Mă duc oriunde sunt chemată, dar când pot eu, nu când vor ei, pentru că nu suntem slugile lor. Spre deosebire de mulți eu cunosc drept, îmi știu drepturile, libertățile și cât mi se permite să amân un dosar, o audiere, depoziție pentru că nu putem fi tot timpul la cheremul domnului Florența sau Stan sau Iacob. (…) Vine și o ia pe Șoșoacă… Cu ce să mă ia, mă, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet. Domnul procuror are dovezile depuse; va vorbi cu avocata mea când vine. Va vorbi, se va stabili un nou termen”, a declarat Diana Șoșoacă, potrivit Digi24.

Procurorii i-au transmis deja că dacă nu se prezintă la audieri e posibil să fie adusă cu mandat, de către jandarmi. În paralel, ei au cerut deja Parlamentului European să-i ridice imunitatea.

„Spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc”, a mai precizat eurodeputata.

Ce acuzații i se aduc Dianei Șoșoacă:

  • lipsire de libertate în mod ilegal (4 infracţiuni);
  • promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (4 infracţiuni);
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia;
  • ultraj.

Cum a ajuns Șoșoacă să fie suspectă de 11 infracțiuni

Diana Șoșoacă s-a ales cu dosarul penal după ce ea și Silvestru Șoșoacă, soțul ei la vremea respectivă, i-au ținut închiși în biroul ei pe jurnaliștii postului italian de televiziune RAI.

Silvestru Șoșoacă, audiat deja în cadrul anchetei, s-a arătat convins că fosta lui soție va fi reținută.

Asta a enervat-o extrem de tare pe eurodeputată: „Este un incult juridic. Fostul meu soț ar putea să fie încadrat la autor, coautor sau complice, s-ar putea redeschide dosarul dânsului, s-ar putea să-l vedem cu mulți ani de pușcărie pe care mi i-a urat mie. Știam că mă paște pușcăria, așa s-a întâmplat dintotdeauna în regimurile dictatoriale. Faptul că eu am o altă retorica decât cei de la București”.

Mai amintim că, în noiembrie anul trecut, Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea legionarului Corneliu Zelea-Codreanu. Cu o lună înainte, oricum Parchetul General se sesizase și i-a deschis dosar penal tot pentru că l-a omagiat pe liderul legionar.

Diana Șoșoacă a repetat laudele pentru Corneliu Zelea Condreanu și după ce judecătorii de la Curtea Constituţională (CCR) i-au invalidat candidatura la alegerile prezidenţiale.

De asemenea, în februarie anul acesta, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a denunțat-o la Parchet pe Șoșoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu.

