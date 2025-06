Directorul CFR Călători primește un salariu de 5.500 de euro. Compania riscă incapacitatea de plată din cauza datoriilor

Directorul CFR Călători, , susține că încasează un salariu lunar de 5.500 de euro. La aceste sume se adaugă și altele pe care le câștigă din chirii. Pe de altă parte, compania pe care o conduce riscă incapacitatea de plată din cauza datoriilor acumulate.

Traian Preoteasa spune că nu este normal ca un ministru să aibă un salariu de 13.000 de lei pe lună, spunând că nici o scară de bloc nu poate fi condusă cu acești bani, darămite o țară.

„Am 5500 de euro de la , sunt membru CA, nu primesc indemnizaţia CA, 3500 de lei indemnizaţie de la Metrorex, în Consiliul de Administraţie, deci vreo 600 de euro. 3500 chiria din Dubai şi mai am o chirie în România, tot cu 600 de euro. Deci 10.800, 11.000 de euro”, a declarat Traian Preoteasa.

El a fost întrebat cum şi-a permis să investească în două apartamente în Dubai, având în vedere că este angajat al statului.

„Ce înseamnă angajat al statului? trebuie să mor de foame?”, a replicat directorul CFR Călători.

Traian Preoteasa a spus că nu vede nici o legătură între faptul că își permite să investească bani în apartamentele din Dubai și faptul că CFR Călători, sub conduerea sa riscă incapacitatea de plată.

Directorul CFR își apără salariul

Tot pe acest subiect, Traian Preoteasa a fost întrebat dacă este mai greu să conduci CFR Călători decât o țară, având în vedere că salariul său de director general la CFR Călători, în 2025, este egal cu salariul preşedintelui României.

Asta e deja o glumă. Eu nu am nicio vină că preşedintele are un salariu care ar trebui să fie de zece ori mai mare. Am înţeles că salariul ministrului este de 13.000 de lei pe lună. Nu poţi să conduci nişte ministere şi sunt 15-20 de oameni în România, să le dai 13.000 de lei. Nu este vina noastră că preşedintele nu are 100.000 de euro. Când m-am dus în Dubai să le spun ce salariu am, mi-au spus «din ce ţară africană» vin.

Şi am spus că 5.000 de euro are premierul. Evident că m-am simţit prost. Dar asta e realitatea. (…) Nu poţi să conduci o scară de bloc cu 13.000 de lei, dar o ţară? Sunt foarte de acord ca preşedintele să aibă 100.000 de euro cel puţin pe lună net. Un şofer în Dubai are 9.000 de euro pe lună”, a mai afirmat Traian Preoteasa.

Anterior, directorul general Traian Preoteasa a declarat că CFR Călători riscă să intre în incapacitate de plată deoarece nu mai are bani suficienți să-și achite la furnizori.