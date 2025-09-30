B1 Inregistrari!
Disciplină bugetară la Guvern: delegații reduse și cheltuieli tăiate, cu reguli stricte de decontare

Disciplină bugetară la Guvern: delegații reduse și cheltuieli tăiate, cu reguli stricte de decontare

30 sept. 2025, 18:21
Disciplină bugetară la Guvern: delegații reduse și cheltuieli tăiate, cu reguli stricte de decontare
Mihai Jurca

Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, anunță reguli mai dure pentru deplasările oficiale și pentru protocol: echipe compacte, avizare prealabilă obligatorie și stop la decontări pentru cheltuieli angajate fără acord.

Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, explică direcția impusă pentru utilizarea banului public la nivelul instituțiilor centrale: delegațiile se diminuează la strictul necesar, fiecare cheltuială se justifică înainte de a fi angajată, iar decontarea nu mai este posibilă când procedurile nu au fost respectate.

„Au fost delegații mai mari, care de la 8 persoane au ajuns la 6 persoane”, spune Jurca, subliniind că rolurile fără utilitate imediată dispar din componența echipelor. „Nu iei cu tine un asistent care să ia notițele, le iei tu, ca demnitar.” Scopul declarat: deplasări concentrate pe obiective, nu pe obișnuințe birocratice.

Filtrul principal este momentul avizării. Când ministerele trimit memorandumuri târziu, după ce au făcut deja rezervări sau au semnat comenzi, Cancelaria oprește procedura: „Dacă cheltuielile sunt angajate deja, iar eu sunt pus în situația în care să semnez, nu semnăm acel memorandum, iar cheltuiala angajată nu e decontabilă de la instituție.” Măsura transferă responsabilitatea către decidenții care au încălcat fluxul de aprobare.

Jurca invocă și exemplul personal ca standard pentru întreg aparatul: „Eu am călătorit singur la Roma, când am fost la un eveniment pentru reconstrucția Ucrainei, și am dormit în Ambasadă. E important ca fiecare să contribuim la reducerea cheltuielilor, cât se poate.” Mesajul vizează nu doar economii punctuale, ci o schimbare de cultură administrativă.

Regulile noi ating și zona de protocol: consumul curent se încadrează în plafoane lunare, iar mesele cu invitați trec prin aprobare punctuală, pe baza unei justificări clare. „Cel mai bun mod să prevenim astfel de lucruri e să fim responsabili. Ce nu plătim acasă, ar fi bine să nu plătim din bani publici”, afirmă șeful Cancelariei.

Aceste măsuri se înscriu în linia mai largă de disciplină bugetară pe care Guvernul vrea să o fixeze în norme stabile, cu ținta ca regulile să devină ireversibile. În paralel cu restrângerea delegațiilor și plafonarea protocolului, Cancelaria a redus și propriile cheltuieli operaționale — semnal că rigorile cerute ministerelor se aplică, mai întâi, la vârful executivului.

