Politică

Discrepanțe uriașe de finanțări, în Timiș. Comuna condusă de fratele președintelui CJ primește cât alte 9 localități, la un loc

21 dec. 2025, 11:56
Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, nu ezită să-și ajute fratele, primar la Moșnița Nouă, ori de câte ori poate. Ajutoarele vin chiar de la Consiliul Județean, sub formă de finanțări. Neregulile se observă abia când ne uităm la nivel macro și vedem care sunt localitățile care beneficiază de sprijinul CJ și, și mai important, de cine sunt conduse acestea.

Criteriul pe baza căruia Consiliul Județean Timiș alege ce finanțări să facă

Gerald Simonis a ajuns la Primăria Moșnița Nouă ca independent, însă nu pare să depună vreun efort pentru a ascunde afilierea sa, indirectă, cu PSD. Cu aceeași „transparență” acționează și fratele său de la vârful Consiliului Județean, care nu ezită să finanțeze proiectele din Moșnița Nouă, ori de câte ori se ivește situația.

S-a întâmplat de mai multe ori ca drumuri din administarea primăriei conduse de Gerald Simonis să ajungă în administrarea CJT, pentru a fi modernizate din bani județeni. Acum însă, Moșnița Nouă primește sume uriașe de la Consiliu pentru investiții, „noroc” pe care nu îl au și alte comune din județ.

În ultima ședință, consilierii județeni au votat 25 de solicitări de finanțare, de la tot atâția primari care își propun investiții în infrastructură rutieră, școlară sau medicală. La finalul ședinței, când s-a tras linie sub banii pe care Consiliul este dispus să îl ofere localitățile, s-a observat o diferență uriașă. Coincidență sau nu, sumele cu care urmau să fie ajutați primarii PSD erau semnificativ mai mari decât cele care urmau să ajungă la localități conduse de politicieni de la PNL, relatează Sursa de Vest.

Ce finanțări au primit de la Consiliul Județean localitățile cu primari PSD, comparativ cu cele conduse de liberali

Sumele alocate edililor social democrați s-au ridicat până la 10 milioane de lei, per proiect. De cealaltă parte, localitățile conduse de primari PNL au primit cel mult 7,8 milioane de lei. Diferențe se văd și la numărul de localități cărora li s-au acceptat solicitările de finanțare: 13 localități cu primari PSD și 9 localități cu primari liberali. Suma totală de bani care urmează să ajungă la localitățile conduse de PSD depășește 61 de milioane de lei, în timp ce totalul finanțărilor pentru primari liberali este doar jumătate din sumă.

De departe cea mai mare diferență se vede la banii alocați de Consiliul Județean Timiș pentru proiectele din Moșnița Nouă, comună în fruntea căreia se află fratele lui Simonis. Localitatea a primit nu mai puțin de 23 de milioane de lei, cam cât localităților Racovița, Jebel, Orțișoara, Știuca, Sânandrei, Sânpetru Mare, Moravița și Giroc, la un loc. Acestea din urmă nu sunt conduse nici de edili social democrați, nici înrudite cu oficiali de la fruntea Consiliului Județean.

Finanțările defalcate pe fiecare localitate

Boldur (primar PSD) – modernizare străzi și drum vicinal de interes local Boldur-Ohaba Forgaci

  • valoare proiect: 6.899.413 de lei, finanțare CJT: 3.000.000 de lei

Dudeștii Noi – FD
– reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale din localitatea Dudeștii Noi
– valoare proiect: 16.616.991,20 lei, din care CJ Timiș va asigura 5.000.000 de lei

Dudeștii Vechi (primar PSD) – reabilitarea infrastructurii rutiere de bază

  • valoare proiect: 5.263.214,36 lei, finanțare CJT: 3.200.000 lei

Giroc (primar PNL) – modernizare și reabilitare drumuri pentru asigurarea conectivității cu DJ 595

  • valoare proiect: 10.946.312,51 lei, finanțare CJT: 6.000.000 lei

Jebel (primar PNL) – construire Dispensar Uman

  • valoare proiect 3.787.979,88 lei, finanțare CJT: 1.600.000 de lei

Foeni (primar PSD) – modernizare trotuare, șanțuri și căi de acces

  • valoare proiect 31.928.851,16 lei, din care CJ Timiș va asigura 9.000.000 lei

Gătaia (primar PNL) – modernizarea străzilor pentru asigurarea conectivității cu drumurile județene

  • valoare proiect 13.783.341,25 lei, finanțare CJT: 7.800.000 lei

Moșnița Nouă (primar independent, fratele lui Alfred Simonis) – două proiecte distincte:

  • modernizare străzi – valoare proiect 28.085.000 de lei, finanțare CJT: 18.000.000 lei
  • construire grădiniță P, împrejmuire și realizare branșamente la utilitățile existente
    – valoare proiect: 9.660.228,93 lei, finanțare CJT: 5.000.000 lei

Orțișoara (primar PNL) – înființare centru educațional în localitatea Cornești

  • valoare proiect 3.962.258,67 lei, finanțare CJT: 2.000.000 lei

Pișchia (primar PSD) – creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Pișchia

  • valoare proiect 4.666.158,17 lei, finanțare CJT: 2.476.765,03 lei.

Racovița (primar PNL) – două proiecte distincte:

  • construire centru verde pentru recreere și agrement în Racovița
    – valoare proiect 849.497,71 lei, finanțare CJT: 590.000 lei
  • construire centru verde pentru recreere și agrement în localitatea Hitiaș
    – valoare proiect 533.052,44 lei, finanțare CJT: 360.000 lei

Sânandrei (primar PNL) – construire grădiniță în regim P+1E

  • valoare proiect 4.634.653,58 lei, finanțare CJT: 3.500.000 lei

Sânpetru Mare(primar PNL) – modernizarea străzilor pentru asigurarea conectivității cu DJ682

  • valoare proiect: 5.412.000,00 lei, finanțare CJT: 4.000.000 de lei

Șag (primar PSD) – construire grădiniță cu program prelungit

  • valoare proiect: 4.503.765,45 lei, finanțare CJT: 2.500.000 de lei

Tomești (primar PSD) – amenajare spații de agrement, campare rulote și corturi

  • valoare proiect: 8.221.999,57 lei, finanțare CJT: 4.000.000 lei.

Valcani (primar PSD) – extindere bucătărie și amenajare loc de luat masa în exterior pentru degustare

  • valoare proiect: 2.300.686,02 lei, finanțare CJT: 1.200.000 lei

Bucovăț (primar PSD)- executarea lucrărilor de construire pentru instituție de învățământ preșcolar și învățământ primar, împrejmuire parțială

  • valoare proiect: 9.147.142,52 lei, finanțare CJT: 4.000.000 de lei

Sânmihaiu Român (primar PSD) – construire școală cu clasele 0-VIII

  • valoare proiect: 18.774.121,42 lei, finanțare CJT: 10.000.000 lei

Denta (primar PSD) – construire cămin cultural în localitatea Denta

  • valoare proiect: 8.978.631,72 lei, finanțare CJT: 5.000.000 lei

Becicherecu Mic (primar PSD) – construire sală de sport și vestiare în regim parter pentru Școala Gimnazială Dimitrie Țichindeal

  • valoare proiect: 2.474.747,29 lei, finanțare CJT: 1.700.000 lei

Remetea Mare (primar PSD) – construire grădiniță cu program normal

  • valoare proiect: 7.777.654,98 lei, finanțare CJT: 5.200.000 lei

Știuca (primar PNL) – construire școală cu clasele I-IV Știuca

  • valoare proiect: 4.206.434,42 lei, finanțare CJT: 2.500.000 lei

Dumbrăvița (primar USR) – modernizare Bulevard Ghioceilor

  • valoare proiect: 23.720.965,49 lei, finanțare CJT: 7.000.000 lei

Moravița (primar PNL) – reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural

– valoare proiect: 8.630.476,21 lei, finanțare CJT: 5.000.000 lei

Teremia Mare (primar PSD) – construire și dotare Școala Gimnazială cu clasele I-VIII

  • valoare proiect: 27.491.073,60 lei, finanțare CJT: 10.000.000 lei

Banii urmează sa ajungă la UAT-uri etapizat, în următorii 2-3 ani, pe măsură ce investițiile avansează.

