Dominic Fritz aprobă concedierile colective din administrație: „Susţinem premierul în această cură de slăbire"

Dominic Fritz aprobă concedierile colective din administrație: „Susţinem premierul în această cură de slăbire”

Adrian Teampău
31 aug. 2025, 23:24
Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei

Dominic Fritz, președintele USR, susține că toate partidele din coaliție sunt de acord cu reducerea numărului de bugetari în administraţia locală şi în administraţia centrală.

Cuprins:

  • Coaliția este de acord cu reducerile de personal
  • Ce spune Dominic Fritz despre actul administrativ
  • Firtz susține concedierile din administrație

Coaliția este de acord cu reducerile de personal

Dominic Fritz a afirmat susține că partenerii din coaliție au convenit că trebuie reduse posturile din administraţia centrală şi locală. Declarațiile sale vin după apariția informațiilor conform cărora PSD și UDMR nu sunt de acord cu tăierea a 70.000 de posturi din administrația locală. Dominic Fritz a precizat că neînțelegerile sunt cu privire la modul în care va trebui făcut acest lucru.

De asemenea, a precizat el, nu s-a decis procentul total de reducere a posturilor, având în vedere că vor fi şi 15-20% posturi ocupate. Acest lucru ar putea fi problematic în unele primării, recunoaște Dominic Fritz.

„Haideţi să începem cu vestea bună, cu consensul. Toţi partenerii de coaliţie sunt de acord să reducem numărul de bugetari, atât în administraţia locală cât şi în administraţia centrală. Întrebarea este cum o facem şi cât vor fi aceste reduceri şi aici, într-adevăr, există idei foarte diferite pentru că există şi situaţii foarte diferite”, a declarat Dominic Fritz la Digi 24.

Ce spune Dominic Fritz despre primării

Politicianul USR recunoaște că există primării a căror organigrame sunt subdimensionate, așa cum sunt primării a căror organigrame sunt supradimensionate.

„Trebuie să avem grijă să avem la sfârşit servicii publice de calitate. Eu personal aş merge mai degrabă cu o variantă puternică, chiar dacă şi la mine în Timişoara asta ar însemna o reducere de posturi. Chiar am început, am pus acum în transparenţă o reducere din 10% a posturilor efectiv ocupate şi suntem gata să mergem şi mai departe”, a mai declarat politicianul.

Fritz a precizat că „pentru unele primării, reduceri de pe o zi la alta foarte, foarte multe pot să creeze şi probleme funcţionale şi de aceea este normal că trebuie discutat, trebuie analizat pentru că prea multe grabă s-ar putea să strice”.

„Dar, încă o dată, susţinem, fără doar şi poate, pe premierul României, Bolojan, în această luptă de reducere, de cură de slăbire, cumva, a administraţiei locale şi central”, a mai declarat Dominic Fritz.

Fritz este de acord cu reducerea posturilor

Întrebat dacă ar fi de acord cu o reducere de 45% a posturilor din administrația publică locală, Dominic Fritz a confirmat, în contextul măsurilor de austeritate.

„Da. Eu cred că mai degrabă în jur de 40 ar fi rezonabil. Oricum vorbim şi de posturi vacante, adică nu doar efectiv de posturi ocupate, dar, încă o dată, dacă vorbim de o medie… de 15-20% de posturi efectiv ocupate, care vor fi desfinţate, această medie înseamnă că vor fi şi primării care vor fi afectate mai mult şi fix acolo trebuie să analizăm ce înseamna asta pentru calitatea serviciilor publice”, a spus politicianul

Guvernul a amânat măsurile care vizează adminsitrația publică locală din cauza neînțelegerilor din coaliția de guvernare. Ilie Bolojan își va asuma răspunderea pe cinci din cele șase sub-pachete de austeritate care ar fi trebuit să formeze pachetul al doilea.

