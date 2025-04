Dominic Fritz: „Dacă vrem să ținem România pe o cale europeană, trebuie să ne unim cu toții, și votanții USR, și PNL, și dezamăgiții. Toți cei care vor ca România să aibă un viitor prosper, să se adune în jurul lui Nicușor Dan” (VIDEO)

, vicepreședinte USR și primar al Timișoarei, a avut o intervenție în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, în care a făcut apel către votanții PNL să-l susțină pe , subliniind importanța unității pentru a menține România pe o cale europeană.

„Trebuie să ne unim cu toții și votanții USR, și votanții PNL, și dezamăgiții”

El a menționat că PNL a avut o experiență “traumatică” în trecut, când nu au crezut în propriile sondaje. Fritz a subliniat că este esențial ca votanții PNL să nu cadă în capcana întinsă de PSD, care are, de fapt, doi candidați în cursă, și a încurajat votanții să se unească în jurul lui Nicușor Dan.

“De aceea, astăzi, sunt în fața dumneavoastră și explic de ce cred eu că nu mai putem să mizăm pe Elena Lasconi, dacă vrem să ținem România pe o cale europeană, trebuie să ne unim cu toții și votanții USR, și votanții PNL, și dezamăgiții, toți cei care vor ca România să aibă un viitor prosper, să se adune în jurul lui Nicușor Dan”, a precizat Dominic Fritz.

„Este important ca, mai ales votanții PNL, să nu cadă în această capcană”

Chestionat dacă face un apel către votanții PNL să renunțe la Crin Antonescu și să-l susțină pe Nicușor Dan, Fritz a spus:

“Da, eu cred că PNL are deja o experiență traumatică în care nu au crezut propriile sondaje, în care toată lumea din lumea politică a știut că Nicolae Ciucă n-are nicio șansă. Au mers înainte pentru că ori n-au vrut să creadă ori au fost alte idei acolo, și Nicolae Ciucă a rămas cu sub 10 %.

Am văzut același fenomen și la București și de aceea apelul meu este credeți-vă propriile voastre sondaje și Crin Antonescu, momentan, are undeva la 13-14 % și este și evident, pentru că electoratul PSD se duce din ce în ce mai mult către Ponta. Mie mi se pare că e absolut fascinant cum PSD a întins această capcană și are, de fapt, 2 candidați în cursă și cum visul PSD-ului să aibă un candidat împotriva unui extremist în turul 2 s-ar putea să se împlinească, în sfârșit, și tocmai de aceea este important ca, mai ales votanții PNL, să nu cadă în această capcană”.