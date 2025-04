Dominic Fritz: „Nu doar că Elena Lasconi nu are o șansă să intre în turul 2, ci, mai mult decât atât, Nicușor Dan nu are o șansă să intre în turul 2, decât dacă este ajutat. Altfel, vom vedea un tur 2 între Ponta și Simion” (VIDEO)

, vicepreședinte USR și primar al Timișoarei, a comentat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, despre situația din USR.

Fritz a afirmat că nu doar că nu are o șansă să intre în turul 2 al alegerilor, ci nici Nicușor Dan nu va reuși să ajungă în turul 2, decât dacă primește ajutor, inclusiv din partea USR-ului. Altfel, se va ajunge la un tur 2 între Ponta și Simion, ceea ce „ar fi o situație periculoasă pentru România”.

„Era clar că mulți dintre cei care au votat-o pe Elena Lasconi data trecută s-au mutat spre Nicușor Dan”

El a mai subliniat că mulți dintre cei care au votat-o pe Lasconi în trecut s-au orientat spre Nicușor Dan.

“Da, într-adevăr, pentru noi a fost o decizie extrem de dificilă și dureroasă, o decizie despre care am discutat cu Elena Lasconi, în ultima perioadă, în speranța de a ajunge, cumva, la o concluzie comună, despre cum interpretăm nu doar cifrele pe care le vedem, acest 4 %, care ni s-a confirmat într-un alt sondaj pe care l-am făcut, tocmai ca să nu picăm într-o capcană a unui singur sondaj.

Am luat altă casă de sondare, ne-au ieșit aceleași cifre, dar nu doar în cifre, ci și în cercurile noastre de prieteni, de colegi, era clar că mulți dintre cei care au votat-o pe Elena Lasconi data trecută s-au mutat spre Nicușor Dan. Și nu doar că ea nu are o șansă să intre în turul 2, ci, mai mult decât atât, Nicușor Dan nu are o șansă să intre în turul 2 decât dacă este ajutat, inclusiv de noi.

Altfel vom vedea un tur 2 între Ponta și Simion și asta într-o situație extrem de periculoasă pentru România, pentru Europa și noi credem că este responsabilitatea noastră, în primul rând, față de țară, să nu riscăm un astfel de scenariu și de aceea am luat această decizie”, a precizat vicepreședinte USR.