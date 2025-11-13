B1 Inregistrari!
Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există

Adrian A
13 nov. 2025, 17:21
Acum 8 ani de zile Liviu Dragnea îl trăgea de sfori pe Grindeanu până s-a ajuns la un dosar penal. Însă, acum DNA a descoperit că fapta nu există.

Dosarul „Dragnea vizită la Trump” s-a închis. Rolul lui Grindeanu

Dosarul avea legătură cu vizita făcută de Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu în ianuarie 2017, la Washington, cu ocazia inaugurării primului mandat al președintelui SUA, Donald Trump. Atunci, spuneau procurorii DNA, Liviu Dragnea și-ar fi traficat influența pe lângă premierul Sorin Grindeanu și reprezentanți ai MAPN și MAI astfel încât compania Circinius Defence LLC să obțină contracte cu Armata României pentru ”sistemul C4I cu capabilități de integrare ISTAR” și pentru un Centru de Analiză a Informațiilor din Surse Deschise (Open-Source intelligence – OSINT) pentru MAPN și MAI.

În schimb, Elliott Broidy, cel care controla compania americană, i-a făcut cadou lui Dragnea vizita la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump și mai multe servicii de lobby.

Drept urmare, Liviu Dragnea l-a însoțit pe Sorin Grindeanu la o cină în format restrâns, alături de preşedintele american Donald Trump. Cei doi s-au mai întâlnit în Statele Unite cu preşedinţii Comisiilor pentru afaceri externe şi pentru Servicii Secrete din Camera Reprezentanţilor, precum şi cu viitorii consilieri la Casa Albă pentru securitate naţională şi securitate cibernetică.

De asemenea,  Liviu Dragnea era acuzat că și-ar fi folosit influența de lider de partid asupra ministrului de externe pentru a-l ajuta pe Gheorghe Dimitrescu să ajungă consulul general al României la Bonn. În schimb, Gheorghe Dimitrescu a plătit din partea PSD 100.000 de dolari unei firme de lobby pentru a-i aranja lui Liviu Dragnea întâlniri la vârful administrației americane.

DNA și-a dat seama că fapta nu există

DNA a ajuns la concluzia că fapta penală nu există la patru ani după ce a deschis dosarul penal, după cum arată G4Media. La vremea respectivă, alături de Liviu Dragnea au fost trimiși în judecată și Cristian Burci, Dan Belcea și Gheorghe Dimitrescu, fost consul general al României la Bonn.

Când s-au separat drumurile lui Dragnea și Grindeanu

Legăturile dintre Grindeanu și Dragnea s-au stricat la câteva luni după vizita comună la Washington. Dragnea i-a retras sprijinul politic guvernului condus de Grindeanu, iar executivul a căzut. Iar de atunci drumurile celor doi au fost totat diferite. Grindeanu a urcat încet dar sigur spre vârful PSD, în timp ce Liviu Dragnea, a trecut prin pușcărie și a ieșit, tot încer dar sigur de pe scena politică, pe care a condus-o ani și ani de zile.

