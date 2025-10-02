B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Raportul privind dosarul lui Călin Georgescu, discutat de Nicușor Dan cu liderii europeni: „O să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”

Raportul privind dosarul lui Călin Georgescu, discutat de Nicușor Dan cu liderii europeni: „O să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”

George Lupu
02 oct. 2025, 14:11
Raportul privind dosarul lui Călin Georgescu, discutat de Nicușor Dan cu liderii europeni: O să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a declarat Nicușor Dan despre acțiunile lui Călin Georgescu
  2. Rechizitoriul în dosarul lui Călin Georgescu

Președintele Nicușor Dan va prezenta liderilor europeni raportul făcut de procurorul general Alex Florența despre acțiunile fostului candidat Călin Georgescu cu ocazia alegerilor prezidențiale anulate din 2024.

Ce a declarat Nicușor Dan despre acțiunile lui Călin Georgescu

Prezentarea are loc la inițiativa României, în cadrul reuniunii Comunității Politice Europen, a anunțat joi președintele Nicușor Dan.

„Azi o să fie o reuniune a statelor europene din UE și nu numai. O adunare plenară cu mai multe discuții, una pe Moldova, una pe droguri și una pe dezinformare și pe infuența rusă și în cadrul acestei discutii o să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”, a explicat Nicușor Dan.

Un punct important al discuției va viza acțiunile grupării pe rețelele sociale, mai exact explicații privind modul în care frupările vizate de anchetă au reușit să facă un sistem de site-uri clone și modul cum a operat pe Tiktok astfel încât „#CălinGeorgescu” să fie pe un loc fruntaș în topul mondial.

Rechizitoriul în dosarul lui Călin Georgescu

Procurorul general, Alex Florența, susține că România a fost ţinta unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor generale și prezidențiale din 2024. Potrivit spuselor sale, campania a fost coordonată de entități care au legături cu Rusia.

„Din anchetele derulate la nivelul Parchetului General se poate desprinde în acest moment concluzia, pe baza unor elemente pe care vi le vom prezenta pe larg în cele ce urmează, cu privire la faptul că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opinii publice, destabilizarea capacităţii de decizie a autorităţilor şi diluarea gradului de coeziune la nivelul populaţiei”, a declarat Alex Florenţa, într-o conferinţă de presă.

Alex Florența a susținut o conferință de presă în care a făcut mai multe declarații în contextul finalizării anchetei în cazul lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni, între care complicitate la o tentativă de răsturnare a ordinii constituționale.

